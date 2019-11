Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnica che poi si è conclusa con lavoro aerobico. Parigini ha quasi totalmente smaltito la sofferenza muscolare alla coscia sinistra e ha svolto una parte del programma odierno con il gruppo. Sessione differenziata per Zaza, post trauma distorsivo alla caviglia sinistra nella rifinitura di sabato scorso. Terapia riabilitativa per Baselli, dopo la distorsione tibio-tarsica che gli ha impedito di giocare a Brescia. Cure per Iago Falque, dopo l’infortunio dello scorso primo novembre (lesione muscolare al quadricipite della coscia sinistra). Infine lavoro atletico – con un tutore a protezione della mano infortunata – per Bonifazi. Assenti naturalmente i 9 calciatori convocati nelle rispettive selezioni nazionali, e cioè: Aina, Belotti, Izzo, Laxalt, Lyanco, Lukic, Rincon, Sirigu e Ujkani. Il programma di domani prevede una sessione mattutina al Filadelfia.