: poco impegnato, quasi nulla nel primo tempo, leggermente di più nel secondo senza parate degne di nota. Djuric gli spara tra le braccia una rovesciata che, se angolata, avrebbe rappresentato un bel problema.: una sicurezza sia prima che dopo l'infortunio di Sazonov, Verona mai pericoloso neanche con il granatiere Djuric al posto del giovane Cruz. Sfiora il gol con una zingarata nel finale.: sfortunato lui e sfortunato il Toro, è costretto ad arrendersi prima della mezz'ora e l'emergenza granata in difesa continua. (dal 27': a proprio agio dappertutto, come aveva dimostrato già a Verona, fa buona guardia da braccetto di destra. Colpisce alto di testa nella ripresa su calcio d'angolo): fa una gran copertura su Cruz prima della metà del primo tempo, è l'unico vero rischio che corre il Toro, salvato dal suo difensore: intraprendente in avanti e concentrato dietro, mette un buon pallone per Zapata al 39' ma Dawidowicz fa buona guardia. Vivace anche nella ripresa, come vice Bellanova è quasi un lusso. (dall'81': è lui il centrocampista più proiettato in avanti dei due interni, un suo colpo di genio libera Soppy e porta ad una delle situazioni più interessanti del primo tempo. Nel secondo si mette in proprio e prova a passare in area, ma viene contenuto.bene in regia l'ex della partita, senza grossi squilli né grosse pecche. Lascia presto il campo, a Juric serve altro per provare a portare a casa i tre punti. (dal 54': buon ingresso, fa quello che fa Vlasic con la differenza che dal croato ci si aspetterebbe qualcosa di più): si annulla con Terracciano, finché non lo beffa alla fine del primo tempo con un tocco intelligente: Montipò para e gli nega il primo gol in Serie A.: Vivace in avvio, Montipò gli para in qualche modo una conclusione in diagonale. Cala alla distanza guadagnando qualche angolo, ma non smentisce un buon inizio di stagione. (dall'81': si accende a intermittenza come suo solito, stavolta non trova il corridoio giusto per esaltare il suo estro ed esce stizzito. (dal 54': è sottotono, non ha guizzi anche se fa legna a centrocampo, con buone transizioni. Pericoloso con un'azione insistita): soffocato dal roccioso Dawidowicz, che è sempre al posto giusto. Nella ripresa se la vede con Coppola, ma il risultato non cambia anche se qualche spunto riesce a regalarlo in fase di controllo e protezione palla.: è un Torino incompiuto: l'emergenza in difesa non si nota, invece davanti ancora c'è qualcosa da sistemare. La sua squadra esce tra i fischi.