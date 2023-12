sostanzialmente inoperoso per 45 minuti, bravo a coprire lo specchio a Ikoné lanciato a rete. Può poco sulla zuccata di Ranieriprimo tempo ordinato, finché non decide di mettere in porta Ikoné con un retropassaggio folle che per fortuna non porta conseguenze. Errore da matita blu.tiene prima Beltran e poi Nzola con grande personalità. La sconfitta non arriva per colpa sua: chiude gli spazi andando spesso in anticipo. Partita senza sbavaturerientro fondamentale a destra. Spinge come un dannato e mette dentro un buon numero di cross. Esce di nuovo infortunato. In bocca al lupo.concorso di colpa con Sanabria per il gol subito: partita senza grandi spunti. Bonaventura gli toglie tempi e spazi, si disimpegna come può.: cerca di dare vivacità, non gli riesceIl tocco con cui toglie la palla dal piede di Beltran pronto a calciare a rete vale come un gol. Partita più di quantità che di qualità.: discreto primo tempo, in cui va anche vicino alla rete. Crolla preoccupantemente nella ripresa e il cross viola vincente parte dalla sua partegioca fra le linee cercando di trovare lo spunto giusto. Fa una certa fatica soprattutto per il buon lavoro dei centrali viola.svetta di testa in avvio, è l’unico squillo in una gara in cui fatica tanto a trovare spazio.entra, non tocca un pallone, si perde Ranieri sul golpartita di rara generosità. Lo si vede indifferentemente a lottare con Milenkovic e a correre sulla fascia. Poco pericoloso, ma va premiato per l’impegno: la squadra parte anche bene, chiudendo la Fiorentina nella sua area di rigore. I suoi fanno fatica a crearsi occasioni da gol ma tengono bene il campo. Quello che preoccupa è il crollo verticale del secondo tempo. E i cambi non lo aiutano, anzi, gliela fanno perdere. Peccato.