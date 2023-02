: bravo a non farsi superare da Beto che lo aveva puntato nel secondo tempo. Per il resto non è mai chiamato a fare parate particolarmente difficili e svolge bene il suo compito tra i pali.: gioca con una mascherina protettiva davanti al naso dopo l’operazione al setto nasale di dieci giorni fa. La protezione non lo condizione affatto e la sua prestazione è più che positiva: chiude tutti gli spazi e non si fa mai superare.vince il duello con Beto ma anche con quello contro qualunque altro giocatore dell’Udinese graviti nella sua zona di campo. Fa valere la sua fisicità e non viene mai superato dagli avversari.il terzetto difensivo quest’oggi è praticamente perfetto e anche Buongiorno fa la sua parte con una solida prestazione difensiva. Bravo anche ad allontanare di testa diversi palloni dall’area di rigore avversaria.: gioca per la prima volta titolare da quando è rientrato dall’infortunio. L’ultima partita disputata dal 1’ era stata proprio contro l’Udinese all’andata, gara nella quale aveva anche segnato. Quest’oggi non ha fatto gol ma lo ha fatto fare: è suo infatti l’assist per Karamoh.: è uno dei giocatori del Torino che questo pomeriggio appare più in difficoltà. Commette qualche errore di troppo dal punto di vista tecnico, come quando nel primo tempo non riesce ad agganciare un pallone davanti al portiere avversario.(Dal 30’è uno dei calciatori del Torino più in forma del periodo e lo dimostra anche quest’oggi con una grande prestazione in mezzo al campo. E’ sempre nel vivo del gioco, si propone continuità per ricevere palla e non sbaglia un passaggio.: dai suoi piedi partono le prime conclusioni pericolose del Torino della partita. Spinge molto sulla fascia sinistra, si accentra e cerca anche di concludere l’azione. Prestazione positiva da parte del numero 27 granata.: è autore di diverse buone giocate per i propri compagni. Fa valere le proprie qualità tecniche in varie occasione, cala un po’ nel finale quando la stanchezza si fa sentire ma la sua prestazione è comunque buona.(Dal 42’ s.t.è stata la mossa a sorpresa di Juric che lo ha preferito a Vlasic nell’undici titolare. Mossa azzeccata perché è proprio il numero 7 a portiere in vantaggio il Torino trovando, nel giro di pochi giorni, la seconda rete con la maglia granata.(Dal 10’ s.t.qualche buona giocata e tanto sacrificio nel finale)a inizio gara serve una gran palla a Linetty che il compagno però non sfrutta a dovere. Poi esce di fatto dal vivo del gioco e non riesce mai a rendersi pericoloso dalle parti di Silvestri. Non una grande partita.(Dal 42’ s.t.non sbaglia una mossa: sceglie a sorpresa di schierare titolare Karamoh al posto di Vlasic e questa si rivela la mossa vincente, annulla Udogie schierando Aina sulla fascia destra anziché Singo.