: fa correre qualche brivido di troppo nel primo tempo con un controllo di palla sbagliato nei pressi della linea di porta ma alla fine riesce a cavarsela. Per tutta la partita non deve mai compiere vere parate.: a sorpresa Juric ha deciso di mandare in campo il giovane difensore arrivato nel ultime ore di mercato dallo Slavia Praga. Zima dimostra di essersi già integrato bene nei meccanismi della nuova squadra e riesce a tenere a bada un attaccante esperto come Simy.: giganteggia in difesa dove non sbaglia nulla e fa suoi tutti i palloni che capitano nella sua zona di campo. Ma il brasiliano lascia il segno anche in fase offensiva segnando la rete del 2-0 che, di fatto, chiude la partita.buona la prestazione del difensore svizzero che si fa trovare sempre attento nel coprire la propria zona di campo. E’ autore anche di alcune buone chiusure difensive.(Dal 13’ s.t.: entra bene in partita)così come Ansaldi sulla fascia opposta, anche Singo a sinistra spinge con grande continuità. Sfiora anche il gol in un paio di occasioni con le sue conclusioni che terminano di poco a lato della porta avversaria.inizia la partita da mediano in coppia con Mandragora, la fine da attaccante e nel recupero riesce a scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori finalizzando al meglio una bella azione in ripartenza del Torino.fa girare bene la palla in mezzo al campo dettando i tempi della manovra del Torino. Mandragora si rivela prezioso anche in fase di non possesso, facendo da schermo davanti alla difesa.spinge con grande continuità sulla fascia sinistra riuscendo spesso ad arrivare al cross. E proprio un suo traversone pennellato alla perfezione permette a Sanabria, a fine primo tempo, di sbloccare il risultato. Si ripete nel secondo tempo, questa volta con l’assist per Bremer.(Dal 29’ s.tinciampa due o tre volte sul pallone ma alla fine svolge bene il suo compito)gioca molto al servizio dei compagni e cerca spesso il passaggio smarcante per gli altri giocatori del pacchetto offensivo del Torino. Buona la sua prestazione.(Dal 29’ s.t.: che impatto sulla gara! Entra a segna risolvendo una mischia nell’area di rigore avversaria).nel primo tempo non sfrutta una grande occasione dopo la bella spezzata di testa di Sanabria. Non gestisce nel migliore dei modi anche un paio di palloni facendo sfumare delle potenziali occasioni in contropiede per il Torino.(Dal 29’ s.t.è subito propositivo in fase offensiva).non fa sentire la mancanza di Belotti al centro dell’attacco e sblocca il risultato con un bel colpo di testa sul cross perfetto di Ansaldi. Fa un gran lavoro in fase offensiva anche in fase di non possesso.(Dal 40’ s.til suo Torino vince e convince dominando la Salernitana per tutta la partita. Sceglie di lanciare Zima dal primo minuto: una mossa che si rivela azzeccata, così come le altre mosse che studia per la partita.