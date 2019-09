Parma-Torino 3-2



Sirigu 6,5: non ha colpe sui gol, para il rigore di Gervinho con un gran colpo di reni



Izzo 5,5: nel primo tempo si fa scappare Gervinho nell’azione che porta al gol di Kulusevski



Nkoulou 6: torna in campo e mostra subito il fisico nei duelli con Cornelius



Bremer 4: lascia la sua squadra in dieci uomini dopo nemmeno mezz’ora di gioco e causa il rigore per il Parma



Ola Aina 6: muscoli e corsa sulla sinistra; mette spesso in difficoltà Laurini



Meité 5,5: perde un pallone pericoloso nel primo tempo e si fa spesso imbucare da Kulusevski



Rincon 5,5: un cartellino giallo inutile che lo condiziona per oltre un tempo di gioco; mette i muscoli in mezzo al campo



Baselli 6: il centrocampista con più qualità tecnica al servizio della sua squadra



Ansaldi 6,5: un martello continuo sulla fascia destra; segna di testa nel primo tempo, cala nella ripresa



(Dal 34’ s.t. Djidji sv)



Verdi 6,5: gran qualità in fase offensiva; dai suoi piedi partono le azioni più pericolose



(Dal 13’ s.t. Laxalt 5,5: crea poco in fase offensiva con la sua squadra in inferiorità numerica)



Belotti 6,5: si guadagna in rigore e lo trasforma; mette spesso in difficoltà la difesa ducale



(Dal 42’ s.t. Zaza sv)





All. Mazzarri 5,5: la sua squadra prova a pareggiarla in inferiorità numerica; espulso nel finale