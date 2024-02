Torino, le pagelle di CM: Bellanova imprendibile, Ilic distratto

Andrea Piva

Torino-Lazio 0-2



Milinkovic-Savic 6: non può nulla né sul diagonale di Guendouzi, né sulla precisissima conclusione di Cataldi.



Djidji 6: per essersi quest’oggi ha stretto i denti, dopo il problema alla caviglia accusato negli scorsi giorni. Gioca una buona partita, senza particolari sbavature.



(Dal 30’ s.t. Tameze: sv)



Lovato 6: viene ancora una volta preferito a Sazonov come centrale di difesa. Svolge bene il suo compito riuscendo a limitare sia Immobile che Castellanos.



Masina 6: altra buona prestazione da parte del numero 5 che one il duello con Isaksen e si dimostra solido in difesa.



(Dal 40’ s.t. Pellegri: sv)



Bellanova 7: è uno dei migliori in campo. Per tutta la partita arriva con estrema facilità sul fondo e mette nell’area di rigore avversario diversi cross insidiosi: i difensori della Lazio non riescono mai a contenerlo.



Linetty 6: solita partita di sostanza in mezzo al campo dove fa valere le sue qualità fisiche. Non si fa condizionare dall’ammonizione che riceve nel primo tempo.



(Dal 30’ s.t. Gineitis: sv)



Ilic 5: troppo distratto. Nel primo tempo prende un giallo per un fallo tattico dopo aver perso banalmente un pallone a centrocampo. Poi, ancora più grave, perde di vista Guendouzi in occasione del primo gol biancoceleste, lasciando arrivare tutto solo davanti a Milinkovic-Savic.



(Dal 10’ s.t. Ricci 6: entra bene, ha un paio di buone occasioni ma non riesce a sfruttarle al meglio)



Lazaro 5,5: come Bellanova sulla fascia opposta, anche Lazaro spinge con costanza sulla propria fascia di competenza anche se è molto meno efficace e preciso rispetto al compagno di squadra.



Vlasic 6,5: alla vigilia era in ballottaggio con Ricci per una maglia da titolare, Juric decide di dare ancora fiducia al croato e la scelta si rivela azzeccata. Vlasic è uno dei migliori del Torino e per tutta la partita riesce a creare pericoli alla Lazio.



Sanabria 5,5: sfortunato a inizio partita quando con una bella girata al volo colpisce il palo. Poi Romagnoli gli prende le misure e con il passare dei minuti il paraguaiano finisce per uscire dalla partita.



Zapata 6: vince il duello con Gila, che nel finale viene espulso dopo due falli da ammonizione proprio sul colombiano. Ha anche un paio di occasioni per segnare ma non riesce a centrare la porta avversaria.



All. Juric 6: il suo Torino domina dal primo all’ultimo minuto crea un gran numero di occasioni ma non riesce a sfruttarne nemmeno una e alla fine perde una partita in cui anche il pareggio sarebbe stato stretto.