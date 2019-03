Frosinone - Torino 1-2 (primo tempo 1-0)



Sirigu 6: rischia le penne in un rinvio sul pressing asfissiante di Pinamonti. Incolpevole sulla rete locale, amministra l'impegno senza difficoltà.



Izzo 5.5: qualche difficoltà di troppo in copertura. Sbaglia un rinvio di testa offrendo una ghiotta chance a Gori.



Nkoulou 6: perno della retroguardia ospite. La tenacia di Pinamonti e la creatività di Ciano sono due costanti fastidiose. Lui non si scompone quasi mai.



Moretti 6: occupa il settore centro-sinistra della difesa piemontese con la consueta diligenza. Pedina navigata ormai indiscussa bandiera del sodalizio del patron Cairo.



De Silvestri 6: spinge forte più nella prima frazione rispetto alla seconda. Molinaro fatica a gestirlo. Nella ripresa il fiato manca e dalla panchina si alza Aina.



(dal 23' s.t. Ola Aina 6.5: entra, galoppa sul versante sinistro e apparecchia per la doppietta di Belotti. Meglio non si poteva).



Meité 5: fisico scolpito ma tecnica rivedibile. Perde il pallone troppo spesso in zone pericolose del campo. Latitano pure i cambi di passo pretesi da Mazzarri. (dal 9' s.t. Iago Falque 6: gettato nella mischia per dare una scossa ai granata, ripaga la scelta con l'assist per il gallo Belotti che insacca).



Rincon 6: mediano ideale per schermare il reparto, ma non certo adatto per geometriche impostazioni. Offre quantità e prestanza in fase di non possesso.



Baselli 6.5: giovane ma caratterialmente formato già come una vecchia volpe. Decisamente il più talentuoso in zona nevralgica. Da lui partono alcuni spunti interessanti.



Ansaldi 6.5: esterno argentino molto adatto ai dettami del gioco di Mazzarri. Nel duello diretto con Paganini riesce spesso a prevalere giungendo sul fondo per i traversoni.



Zaza 6: lontano dai fasti vissuti alla Juventus. Stagione ancora indecifrabile per l'ex Valencia. Il tandem con Belotti appare poco compatibile per caratteristiche simili dei due interpreti.



(dal 40' s.t. Berenguer s.v.)



Belotti 7.5: è l'ombra di se stesso? Forse è vero, ma il duro lavoro di sostegno alla manovra granata bisogna riconoscerlo. Poi, all'improvviso, arriva l'acuto da vero bomver. Una doppietta da applausi.





All. Mazzarri 7: Il suo Torino cade, si rialza e ribalta il copione del match. Secondo tempo da squadra che merita un posto in Europa. Indovina le sostituzioni che porteranno alle reti decisive. Potrebbe essere davvero la stagione del suo rilancio come tecnico del gotha del calcio italiano.