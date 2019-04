Torino-Sampdoria 2-1



Sirigu 6: in tutta la partita è chiamato a una sola parata vera, quella su Ramirez a inizio secondo tempo. Non può nulla sulla staffilata di Gabbiadini nel finale.



Izzo 7: lui, ex Genoa, contro la Sampdoria sente il profumo di derby e come già all’andata gioca una gran partita. Sempre attento e preciso, per gli attaccanti blucerchiati è praticamente impossibile superarlo.



Nkoulou 6: gioca un’ottima partita macchiata da un pallone perso malamente nei pressi dell’area di rigore quando, anziché calciare lontano la sfera, cerca un dribbling su un avversario che non va a buon fine. Prestazione comunque sufficiente.



Moretti 6,5: quando Mazzarri lo richiama in panchina i tifosi granata gli dedicano una più che meritata standing ovation. Gioca la solita grande partita difensiva.



(dal 37’ s.t. Djidji: sv)



De Silvestri 7: prima colpisce la traversa, poi da possibile finalizzatole si trasforma in uomo assist e dalla destra sforna un cross perfetto per Belotti in occasione del gol dell’1-0 granata. Ottima la sua prestazione.



(dal 23’ s.t. Parigini 6,5: entra molto bene in partita e si fa apprezzare sia in fase difensiva che in quella offensiva) Meité 5,5: Mazzarri lo preferisce a Lukic. Il francese non è ancora nel suo momento migliore e si vede. Tanti errori da parte del francese che si rivela il peggiore dei granata.



Rincon 7: è uno dei migliori in campo. In mezzo al campo è un vero e proprio gladiatore, recupera palloni su palloni sin dalle prime battute e lo fa per tutta la partita.



Ansaldi 6,5: per tutta la partita le sue incursioni sulla fascia sinistra creano problemi alla retroguardia della Sampdoria. Non è un caso che dai suoi piedi parta il cross che porta al gol del momentaneo 2-0.



Baselli 6,5: partita di sostanza e di qualità per il numero 8 del Torino che agisce da trequartista alle spalle di Belotti. Domenica a Firenze aveva dimostrato di essere in crescita, questa sera l’ha confermato.



Berenguer 6,5: Mazzarri lo preferisce a Zaza come partner d’attacco di Belotti e la mossa si rivela indovinata. Lo spagnolo è bravo ad aprire spazi per il Gallo e a mettere in difficoltà la retroguardia avversa con il suo dinamismo.



(dal 43’ s.t. Lukic: sv)



Belotti 7,5: aveva segnato una doppietta all’andata e si è ripetuto anche al ritorno. Sfiora anche più volte la tripletta personale ma non la trova per una questione di pochi centimetri. Si conferma il trascinatore di questo Toro.





All. Mazzarri 7: così come all’andata stravince il duello tattico con Giampaolo. Il suo Torino non solo vince ma anche convince e fa divertire i propri tifosi con una bella prestazione. Indovina tutte le mosse, in particolare quella di affiancare Berenguer e non Zaza a Belotti.