Udinese-Torino 0-1



Milinkovic-Savic 6: attento sulle conclusioni dalla distanza di De Paul. Nella ripresa è bravo a bloccare a terra il destro di Forestieri.



Izzo 6,5: una certezza per la retroguardia granata. Respinge un destro a botta sicura di Pereyra nel corso della seconda frazione.



Bremer 6,5: annulla Llorente, costringendo i padroni di casa a ricominciare il giro palla. Sicuro.



Buongiorno 5: perennemente in difficoltà. Rischia tantissimo con un intervento al limite su Becao.



Vojvoda 6: si limita a controllare le avanzate di Stryger Larsen, facendosi vedere poco in fase di ripartenza.



Verdi 6,5: bravo a creare superiorità numerica in mezzo al campo e aiutare i compagni a ripartire.



(dal 39’ s.t. Linetty sv)



Rincon 5,5: cerca di tamponare De Paul, senza però riuscire ad ostacolare le invenzioni del fantasista argentino.



(dal 20’ s.t. Lukic 6: entra nel momento più delicato della partita, lottando davanti alla difesa)



Mandragora 6: l’ex della partita lotta per tutto il corso della gara, chiudendo tutti gli spazi.



Ansaldi 5,5: Molina è un avversario piuttosto scomodo da affrontare. Non accompagna le azioni negli ultimi metri.



Sanabria 5: davanti non si vede mai. Si perde tra le maglie friulane per tutta la durata del match.



(dal 20’ s.t. Zaza 5,5: irruenza e cattiveria agonistica. Il suo ingresso non regala a Nicola quanto desiderato)



Belotti 7: lotta, si sacrifica e decide. Si procura e trasforma il rigore che sblocca il risultato: leader assoluto.





All. Nicola 7: vittoria fondamentale per classifica e morale. Ora il vantaggio sul terzultimo posto è di cinque lunghezze.