Torino-Genoa 2-1



Sirigu 6: partita quasi da spettatore per il portiere del Torino che questo pomeriggio è chiamato a sbrigare solamente l’ordinaria amministrazione. Incolpevole sul gol di Kouamè che permette al Genoa di passare in vantaggio nel primo tempo.



Izzo 6: non lascia trasparire emozioni alla prima da ex contro il Genoa. Se il suo obiettivo era quello di farsi rimpiangere dai suoi ex tifosi e dirigenti, con questa prestazione certamente il difensore napoletano ci è riuscito



Nkoulou 6.5: è ancora una volta il migliore del terzetto difensivo del Torino. Dalle sue parti non si passa mai e dopo la partita di quest’oggi se ne sono accorti anche i giocatori del Genoa. Bella prova da parte del numero 33.



Djidji 6: è entrato alla perfezione nei meccanismi della retroguardia del Torino. Partita ordinata, senza sbavature da parte del difensore senegalese. De Silvestri 6: partita non particolarmente brillante da parte del terzino destro granata che non commette però neanche nessun errore. Si limita a svolgere il proprio compito ma guadagna comunque la sufficienza in pagella.



(dal 14’ s.t. Aina 6.5: entra con il piglio giusto e sulla destra crea problemi alla retroguardia del Genoa)



Rincon 7: torna titolare dopo essere stato costretto a saltare per squalifica la partita contro il Cagliari nell’ultimo turno di campionato. Dimostra di essere un giocatore molto importante per la squadra granata giocando un’ottima partita. Se Ansaldi riesce a segnare la rete dell’1-1 il merito è anche suo: nell’occasione Rincon è infatti bravo a recuperare il pallone al limite dell’area.



Meité 6: pecca di egoismo in più occasioni, attardandosi troppo a cedere il pallone a qualche compagno di squadra. Prestazione sufficiente da parte del mediano francese che ha però dimostra di saper fare bene.

(dal 28’ s.t.: entra molto bene in partita dimostrando di essere in un ottimo stato di forma): segna un bel gol in un momento difficile per il Torino che, se fosse andato al riposto in svantaggio, avrebbe avuto difficoltà a rimettere in piedi la partita. Commette qualche errore di troppo dal punto di vista tecnico, ma è ugualmente uno dei migliori in campo tra i granata.: dimostra di avere grandi qualità tecniche e nel finale del primo tempo è bravo a procurarsi il calcio di rigore che Belotti trasforma poi nel gol del 2-1. Nella ripresa sfiora anche la rete del 3-1 ma Radu è bravo a negargli questa gioia.(dal 39’ s.t.: buona prestazione da parte del Gallo che, avendo al suo fianco un altro attaccante come Zaza, riesce a trovare più spazio anche dentro l’area di rigore avversaria. Ha il grande merito di segnare il gol che trascina il Torino alla vittoria e in zona Europa League.: riceve un cartellino giallo, ma rischia il rosso, nel finale per un fallo ingenuo a centrocampo. In avanti pasticcia troppo e nel finale spreca anche l’occasione che ha per chiudere in anticipo la partita. Non convince.: festeggia il ritorno in panchina con una vittoria in rimonta. Tre punti che portano il Torino in zona Europa League. Paga la scelta di schierare per la prima volta dall’inizio il tridente composto da Iago Falque, Andrea Belotti e Simone Zaza. Non sbaglia neanche una sostituzione.