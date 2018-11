Sampdoria-Torino 1-4: sicuro nell'ordinaria amministrazione, strepitoso su Quagliarella dagli undici metri, incolpevole sulla ribattuta del numero 27 blucerchiato.: lucido, senza sbavature, tallona i giocatori offensivi della Samp e non sbaglia mai in impostazione. Segna pure un gol che sa di derby.: non trema mai davanti a Quagliarella, Caprari e Defrel. Gioca al centro della retroguardia con sicurezza e personalità.: perfetto, un gigante in difesa. Non è solo fisico (tanto, ad essere onesti) ma è pure tecnica e senso della posizione. Davvero un bel giocatore.: spinge e offre un cioccolatino a Belotti per lo 0-1 granata. Corre tutti i novanta minuti, pressa il primo portatore di palla doriano quando la squadra di Giampaolo prova a ripartire sulle fasce, e torna ad aiutare in difesa. Partita a tutto campo.: amministra il centrocampo con l'esperienza e la lucidità di un 'Generale'. Prende il fallo quando è chiuso dai raddoppi, sbaglia pochissimo.gioca una gran gara, ordinata e concreta. E' ovunque, strappa un'infinità di palloni dai piedi avversari e garantisce sempre la superiorità numeri a centrocampo. In più, è pure bravo con i piedi.: si vede meno di altri compagni, ma funge da raccordo tra centrocampo e attacco. Ingenuo a stendere Praet, l'entrata gli costa mezzo voto.: raddoppia sempre sulle rare incursioni della Samp, lotta in ogni azione e ara la fascia. Intelligente quando appoggia a Falque l'assist per la sassata che chiude il match.: spina costante nel fianco della difesa blucerchiata. I suoi movimenti allargano le maglie della Samp, si coordina splendidamente per lo 0-3 granata.(dal 23' s.t.vivace e tecnico, la sua rapidità manda al bar un paio di volte Bereszynski): subito volitivo in avvio, nei primi dieci minuti sfodera la specialità della casa, il colpo di testa. Il primo tentativo è fuori misura, il secondo trafigge Audero. Splendido l'aggancio che genera il rigore, glaciale dal dischetto. Una partita come ai vecchi tempi.All.: in casa del professore Giampaolo, Frustalupi - sotto indicazione di Mazzarri, squalificato - dà una lezione di sagacia tattica al collega blucerchiato. Il suo Torino è organizzato, viaggia fortissimo e soffoca la manovra della Samp sin dal primo passaggio. Le ali molto alte e la fisicità del suo centrocampo, unite al cinismo davanti alla porta, fanno il resto. Gran partita dei granata.