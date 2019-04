Parma-Torino 0-0



Sirigu 6: il Parma non calcia mai in porta e l’estremo difensore granata compie pochi interventi



Moretti 6: difensore di esperienza pura che blocca i tentativi di Ceravolo



Nkoulou 6,5: attento in difesa, va vicino al gol con un colpo di testa da corner



Izzo 6: Sprocati non ha quasi mai modo di farsi vedere in fase offensiva; buon controllo dell’out destro



Ansaldi 6,5: spinta continua sul lato sinistro; le azioni offensive del Toro passano spesso da lui



(Dal 20’ s.t. Zaza 6: peso all’attacco granata; ha l’occasione per colpire tutto solo in area ma non viene servito dal compagno)



Meitè 6: poco spazio in avanti per i centrocampisti granata ma buona presenza in mezzo al campo



Rincon 6: tanta corsa e grinta; spesso duella ad armi pari con Barillà



(Dal 12’ s.t. Parigini 6: più qualità in fase offensiva al servizio del Toro)



De Silvestri 5,5: il Toro sul lato destro è poco incisivo e l’esterno granata non affonda in fase di attacco



Baselli 6,5: tanti spunti da trequartista e più di una volta vicino al gol



Berenguer 6: anche lui tenta di impegnare Sepe, è un valido raccordo tra centrocampo e attacco



Belotti 5,5: non è una gran giornata per il Gallo complice anche l’attenzione della difesa ducale





All. Mazzarri 6: le prova tutte per vincere la gara ma il Parma regge agli urti granata