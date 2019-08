Wolverhampton-Torino 2-1



Sirigu 6: si fa beffare sul primo palo dalla girata di Jimenez che permette al Wolverhampton di passare in vantaggio. Ma si perdonare con una serie di parate per nulla semplici



Izzo 6,5: è il migliore tra i difensori schierati dal primo minuti da Mazzarri. Dalla sue parti i giocatori del Wolverhampton non passano mai. Ogni volta che ne ha la possibilità si porta in avanti giocando da centrocampista aggiunto.



Bremer 5: come con il Sassuolo viene schierato al centro della difesa al posto di Nkoulou ma, a differenza di domenica, questa sera appare spesso in difficoltà. Commette diversi errori e, nell’occasione del gol di Jimenez, non marca come dovrebbe l’attaccante avversario.



Bonifazi 6: altra prestazione convincente da parte del centrale che si sta così guadagnando la conferma al Torino anche per la prossima stagione. Bravo a dare una mano sia ad Aina che a Berengier contro Traoré.



De Silvestri 6: bravo nel limitare le incursioni di Jonny sulla propria fascia. Non si vede invece quasi mai in fase offensiva, se non nell’azione che porta al colpo di testa di Zaza nel primo tempo. Prestazione comunque sufficiente.



Baselli 6,5: ci prova diverse volte dalla distanza ma non riesce mai a inquadrare lo specchio della porta avversaria. Più sicuro e intraprendente rispetto alla partita di andata, gioca una buona partita.



Rincon 5,5: bravo in fase di interdizione ma troppo impreciso quando è chiamato a imbastire l’azione. I suoi lanci sono sempre preda della difesa avversaria. Nel primo tempo prova a impensierire Rui Patricio con una conclusione dalla distanza ma non inquadra la porta.



(dal 26’ s.t. Meité 5,5: a pochi minuti dal 90’ si divora il gol del 2-2 che avrebbe potuto alimentare le speranze del Torino)



Lukic 6,5: tra i migliori in campo nel Torino. Compie un gran lavoro di pressing che lo porta a recuperare un gran numero di palloni, bravo anche in fase di impostazione a smistare bene i palloni che ha tra i piedi.



Aina 5,5: come Ansaldi all’andata, anche Aina questa sera fatica a contenere le folate offensiva di Traoré sulla propria fascia. Il nigeriano non riesce neanche quasi mai ad arrivare sul fondo per crossare.



(dal 25’ s.t. Berenguer 5: entra male in campo, viene sempre saltato quando è puntato dagli avversari e non azzecca una giocata in fase offensiva).



Zaza 5,5: nel primo tempo di testa non sfrutta un’enorme occasione per portare il parziale sull’1-1. Poi viene praticamente annullato dai difensori del Wolverhampton. Nel finale è costretto a lasciare il campo per infortunio.



(dal 36’ s.t. Millico: sv)



Belotti 7: lotta come un leone, segna la rete del momentaneo 1-1 e con un perfetto lavoro di spada mette Meité a tu per tu con Rui Patricio nel finale. E’ certamente tra i migliori in campo per quanto riguarda il Torino.





All. Mazzarri 6: il suo Toro gioca alla pari del Wolverhampton ed esce dal campo con una sconfitta che in realtà non meriterebbe per come ha interpretato la partita. Purtroppo la squadra granata paga alcune disattenzioni difensive e termina con largo anticipo la sua avventura in Europa League.