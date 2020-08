ritorno in campo amaro per lui, sicuro complice nel gol di Svanberg.quando la testa è altrove le gambe non vanno, sembra mancare la grinta che lo contraddistingue.(dal 31’ s.t.porta un po’ di stabilità al reparto).sicuro e attento, porta il costante duello con Palacio sui binari giusti e riesce a tenerlo a bada.(dal 47’ s.t.).la sua è una partita in crescita, comincia male ma cresce nel secondo tempo dando una mano ai compagni.il più sveglio in mezzo al campo, un paio di suoi filtranti interessanti tengono sveglio il reparto avanzato.importante schermo difensivo, oggi non ingrana mai la seconda. Il centrocampo non va e lui è sicuramente una delle cause.fisicamente presente anche se spesso nella zona sbagliata del campo, non brilla ma allo stesso tempo si impegna.partita d'attenzione per lui, cercare di imbrigliare l’attacco rossoblù lo porta a sgroppare poco verso la porta avversaria.(dal 5’ s.t.come il compagno che sostituisce, la sua è più una partita difensiva che offensiva).è sempre al centro delle manovre offensive, un paio di tiri interessanti e un assist. Non sfigura davanti alla sua ex squadra.il palese vantaggio fisico nei confronti di Medel lo porta a sottovalutare l'avversario che lo tiene al guinzaglio senza affanni.qualche screzio con Denswil e una maglietta sudata nel primo tempo, poi nel secondo si accende trovando il gol del pareggio.porta a conclusione una stagione particolare scongiurando un finale potenzialmente molto complicato. Inutile dire che la salvezza porta anche il suo nome.