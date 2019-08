Torino-Shakthyor Soligorsk 5-0



Sirigu 6: Rybak gli mette i brividi nel primo tempo con un pallonetto che però non centra lo specchio della porta. Per tutto il resto della partita i giocatori dello Shakthyor Soligorsk dalle sue parti non si vedono mai.



Izzo 7: a Debrecen aveva segnato il suo primo gol in una competizione europea, questa sera si è ripetuto. Non più di piede ma di testa. Riceve un bel po’ di botte nel corso del primo tempo e all’intervallo è costretto a uscire.



(dall’1’ s.t. Bonifazi 7: entra in campo con la voglia di mettersi in mostra e ci riesce. Non solo è autore di una buona prova in fase difensiva ma segna anche la rete del 5-0)



Nkoulou 6,5: deve ancora trovare la migliore condizione e lo si vede in alcune occasioni, con la sua esperienza riesce però a cavarsela anche nelle occasioni potenzialmente pericolose. Al momento dell’uscita dal campo il pubblico gli concede una vera e propria standing ovation.



(dal 40’ s.t. Singo: sv)



Bremer 6,5: partita dopo partita gioca con sempre maggiore sicurezza. E’ una delle più belle sorprese del Torino di queste prime partite dei preliminari di Europa League.



De Silvestri 7,5: spinge con costanza sulla fascia destra per tutta la partita e, nella ripresa, i suoi sforzi vengono premiati dal gol (a dir la verità un po’ fortunoso) del 4-0. Ma è il giusto premio per una bella prestazione.



Meité 7: Mazzarri alla vigilia si è raccomandato con il francese di fare attenzione di non rischiare nelle zone delicate del campo, il francese lo ha ascoltato e ha sfoggiato una prestazione matura di alto livello in mezzo al campo.



Baselli 6,5: inizia la partita scodellando la punizione perfetta per la testa di Belotti dopo poco più di un minuto. La prosegue mostrando le proprie qualità tecniche fino al triplice fischio finale. Prestazione più che sufficiente.



Ansaldi 7: sulla fascia sinistra non è travolgente come lo era stato nelle due partite contro il Debrecen ma la sua prestazione è comunque stato più che sufficiente. Suo anche il cross per il colpo di testa vincente di Izzo.



Berenguer 7: con i suoi dribbling fa ubriacare più di un giocatore dello Shakthyor Soligorsk. Si procura anche il calcio di rigore che Belotti, nel secondo tempo, trasforma nel gol del 3-0 che spegne ogni speranza della squadra bielorussa.



Zaza 7: cerca il gol in tutti i modi ma oggi la palla, sulle sue conclusioni, non ne vuole proprio sapere di entrare. Eppure la rete la meriterebbe per come ha giocato questa sera: la sua prestazione è un mix di grinta, generosità e qualità.



Belotti 8: tre partite di preliminari di Europa League e già quattro gol per il capitano del Torino che, questa sera, impiega appena 74 secondi per alzare al cielo la sua cresta. Se la partita si mette subito in discesa il merito è suo.





All. Mazzarri 7: conferma la stessa formazione che una settimana fa aveva battuto per 4-1 il Debrecen e fa bene. La fiducia che ripone nella squadra viene ripagata con una bella prestazione una netta vittoria che permette di ipotecare il passaggio del turno.