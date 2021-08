su entrambi i gol dell’Atalanta resta fermo (nel primo in realtà abbozza un tentativo di tuffo coricandosi in ritardo a terra su una conclusione destinata all’incrocio). Le due reti non sono del tutto responsabilità sua ma il portiere nontiene in gioco Piccoli al 93’ in occasione del gol del 2-1 dell’Atalanta che permette ai nerazzurri di vincere la partita. Un errore che rovina la sua prestazione fino a quel momento buona.impiega qualche minuto a entrare in partita ma quando carbura si mette in luce con alcuni grandi interventi difensivi. Bravo anche ad uscire palla al piede dalla difesa in un paio di occasione. Nella ripresa è costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio.(Dal 29’è tra i giocatori che hanno maggiori responsabilità sul gol del 2-1 atlantico firmato da Piccoli.)soffre gli avversari più veloci di lui e lo si vede in occasione del gol di Muriel che permette all’Atalanta di passare in vantaggio. Il difensore del Torino, che quest’oggi è stato preferito a Buongiorno, lascia troppo spazio all’avversario che ha così la possibilità di prendere la mira dal limite e scagliare il pallone all’incrocio dei pali.spinge molto sulla fascia destra, costringendo Gosens a una partita quasi tutta improntata sulla fase difensiva, non riesce però praticamente mai mettere nell’area di rigore un cross per i compagni.bravo nel rubare un pallone dai piedi di Malinovskyi, impedendogli di calciare dal limite, a fine primo tempo. La sua partita si esaurisce però qui: in mezzo al campo non riesce a incidere e, non a caso, all’intervallo viene richiamato in panchina.(Dal 1’ s.t.appena entra riceve un giallo per un fallo a centrocampo): con Belotti in panchina è lui questa sera il capitano del Torino, cerca di dare ordine alla manovra ma, quando serve, riesce anche a dare sostanza in mezzo al campo.spinge ma non con la costanza di Singo sulla fascia opposta, quando riesce ad arrivare sul fondo mette un paio di traversone interessanti per i propri compagni in mezzo all’area di rigore.tatticamente gioca una partita anche al di sopra della sufficienza ma è troppo lento quando ha la palla tra i piedi e spesso perde l’attimo giusto per la giocata. Per questo riceve mezzo voto in meno di quanto meriterebbe.non ha ancora i 90 minuti nelle gambe ma finché ha energie con il suo dinamismo e la sua tecnica riesce a creare problemi alla retroguardia avversaria. Prestazione nel complesso buona la sua.(Dal 29’ s.t.sfiora il gol con una bella conclusione dal limite).davanti alla porta avversaria gli manca la necessaria cattiveria, lo si vede nel primo tempo quando colpisce debolmente un pallone di testa e a inizio ripresa quando non sfrutta una buona occasione su un cross di Aina.(Dal 20’ s.t.entra e dopo nemmeno un quarto d’ora segna. Poi costringe Musso a un intervento da cartellino arancione)anche il pareggio sarebbe stato troppo stretto al suo Torino che, questa sera, riesce a dominare l’Atalanta sul piano del gioco. Due errori difensivi però fanno la differenza nel risultato finale.