con le quatto di oggi sono undici le reti che ha incassato dall’Atalanta nelle ultime due partite. Un dato davvero bizzarro per un portiere con le sue qualità. Non viene però protetto sufficientemente bene dalla difesa.: mezzo voto in più per via dell’assist per il momentaneo 2-3 di Belotti. In fase difensiva la sua prestazione è però insufficiente: Gosens vince il duello sulla fascia, superandolo con troppa facilità in diverse occasioni.: il centrocampo fa poco filtro, i terzini vengono spesso surclassati da quelli avversaria così che i centrali sono chiamati spesso agli straordinari. Il brasiliano fa quel che può per salvare la baracca.così come Bremer si ritrova giocatori dell’Atalanta sbucare un po’ ovunque nell’area di rigore, cerca di mettere alcune pezze ma non sempre il camerunese ci riesce.: ha certamente immaginato un esordio diverso con la maglia del Torino. Il terzino, arrivato nelle scorse settimane dalla Sampdoria, è spesso in difficoltà in fase difensiva. Perde inoltre più volte la marcatura dell’avversario, come in occasione del gol di Muriel: inizio promettente da parte del francese, che è finito anche nel mirino del Paris Saint Germain, con il passare dei minuti esce però dal gioco e inizia a commettere errori in sequenza.: mette in campo la solita grinta e volontà. Alla quantità abbina anche la qualità, non a caso è lui a fornire il perfetto assist per Belotti in occasione del momento 1-0 granata. Nella ripresa è però sfortunato e deve abbandonare il campo per infortunio.(dal 35’ s.t.: un passo indietro rispetto a una settimana fa contro la Fiorentina. Il centrocampista polacco inizia bene la propria partita ma poi la finisce in calando. Non lo aiuta il calo che ha tutta la squadra nel secondo tempo.(dal 19’ s.t: prestazione sufficiente sopratutto in fase difensiva)Giampaolo lo schiera ancora dall’inizio nel ruolo di trequartista ma lo spagnolo sbaglia tanto, troppo e in più di un’occasione appare quasi spaesato in mezzo al campo. Esce tra i mugugni dei tifosi presenti.(dal 19’ s.t.: si vede poco)sfortunato dopo pochi minuti quando la traversa respinge la sua botta di sinistro a Sportellò battuto. Gioca un buon primo tempo, nella ripresa si vede che non è ancora in condizioni e il numero 11 finisce per uscire dal gioco.(dal 30’ s.t.è il migliore in campo nel Torino. Non solo per i due gol che mette a segno nel primo tempo, ma anche per la voglia che mette in campo rincorrendo ogni pallone che orbita dalle sue parti fino al 95’.il suo Torino gioca un primo tempo migliore di quanto il parziale lasci immaginare, poi però sparisce nella ripresa permettendo all’Atalanta di essere padrona del campo. Schiera ancora una volta Berenguer nel ruolo di trequartista, ma lo spagnolo non appare a suo agio in quella posizione.