Soriano lo beffa con una conclusione che gli passa in mezzo alle gambe. Le colpe sono principalmente della difesa ma anche il portiere (preferito pure quest’oggi a Sirigu) non appare molto reattivo.: in campionato non giocava titolare dalla prima giornata, contro la Fiorentina. Proprio come oggi, anche in quell’occasione aveva agito da terzino destro senza però riuscire a convincere. In campo sembra faticare a trovare la posizione giusta e viene spesso messo in difficoltà.(dal 40’ s.t.il cartellino giallo che riceve nel primo tempo lo costringerà a saltare per squalifica la prossima partita del Torino, quella contro il Napoli. Gioca con una sicurezza forse eccessiva, che lo porta a commettere qualche leggerezza di troppo, ma è comunque bravo a risolvere diverse situazioni potenzialmente pericolose.nel secondo tempo sembra attaccare la spina in più di una circostanza. Nell’azione che porta all’1-1 di Soriano non segue il taglio del centrocampista rossoblù, permettendogli di presentarsi a tu per tu con Milinkovic-Savic.buon primo tempo per il terzino svizzero che cala per nella ripresa, dove viene spesso messo in difficoltà da Vignato. Prestazione nel complesso insufficiente la sua.finora in campionato aveva giocato soltanto qualche spezzone di partita, contro il Bologna ha la prima vera occasione per far vedere le proprie qualità. Occasione che però non sfrutta al meglio. Commette qualche errore di troppo quando ha la palla tra i piedi.(dal 21’ s.t.indolente in alcune circostanze)gioca probabilmente la miglior prestazione di questa stagione. E’ bravo nell’interrompere diverse azioni avversarie e fare filtro in mezzo al campo, ma se la cava anche bene quando è chiamato a gestire il pallone.: sparisce troppo presto dal vivo del gioco. Il centrocampista polacco sta attraversando un periodo molto negativo e anche la prestazione di oggi lo dimostra.inizia la partita da trequartista poi, dopo l’uscita dal campo di Bonazzoli per infortunio, viene avanzato nel ruolo di seconda punta al fianco di Belotti. In questa posizione, non una, non appare a suo agio.è sfortunato l’attaccante del Torino che, prima della mezz’ora, è costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare. Fino a quel momento la sua prestazione non era stata memorabile e aveva faticato a fari vedere.(dal 29’ p.t.: entra bene in partita e nella ripresa, con la complicità di Da Costa, porta anche in vantaggio il Torino): solita partita generosa del capitano del Torino anche se quest’oggi riceve pochissimi palloni giocabili nei pressi dell’area di rigore avversaria. E’ così costretto spesso ad andare a prenderli in altre posizione del campo.: il suo Torino non sa vincere. Un solo successo in tredici giornate di campionato sono un bottino troppo magro. Non convincono alcune sue scelte, come quella di schierare Izzo terzino e Lukic seconda punta.