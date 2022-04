Berisha 6,5: risponde presente su Verdi dopo 8’. Sempre attento sui tentativi, sfodera una bella parata su Fazio che però era in offside. Super su Ederson nel secondo tempo.Izzo 6: toglie una palla pericolosissima dalla testa di Djuric, limita bene Bonazzoli nonostante il mismatch fisico. Fa lo stesso col subentrato Mikael. Ci mette tanta personalità.Bremer 6,5: solito scoglio difensivo, anticipo decisivo su un colpo di testa di Ederson. Chiude tutto ciò che transita dalle sue parti, limita Djuric.Buongiorno 7: Al 25’ fa una gran chiusura in area su Bonazzoli, pronto a calciare. Stoico nel rimanere in campo nonostante lo scontro aereo con Djuric. La sua prestazione non ne risente.(dal 44’ st Rodriguez sv)Singo 6,5: a destra è una freccia e Zortea non lo prende mai. Trova anche lo 0-2, ma viene pescato in offside. Scavalla fino alla fine.Ricci 6: partita di ordinaria amministrazione, fa il compitino e gioca ordinato.(dal 23’ Linetty 6: si mette in mezzo al campo e gestisce)Mandragora 6,5: è un punto di riferimento per i compagni, smista bene i palloni e calcia bene i piazzati.Vojvoda 6: Mazzocchi è cliente scomodo, lui però spinge. Da un suo cross nasce il rigore. Limita L’esterno della Salernitana nel secondo tempo.Lukic 6: si mette sulla trequarti e prova ad innescare Belotti. Dà anche una grossa mano in difesa. Nel finale mura una conclusione in area di Bonazzoli.Pjaca 5,5: si muove molto dietro le punte, provando a creare qualcosa. E’ però fumoso e Juric lo toglie.(dal 22’ Brekalo 6: entra bene, creando qualcosa in attacco)Belotti 7: si fa ipnotizzare da Sepe, ma l’arbitro lo rimanda dal dischetto e non sbaglia. Grazia il portiere granata su una palla lasciata da Fazio, calciando molle. Prende tanti falli. Nel finale centra un palo dalla distanza.All. Juric 6,5: il suo Torino aveva bisogno solo del risultato. I tre punti arrivano dopo due mesi, sacrificando lo spettacolo, ma mettendo tanta grinta e personalità. La conferma di Izzo è azzeccata. Finale in trincea sotto una pioggia battente.