a inizio secondo tempo si deve superare su una conclusione di Schone dal limite sul parziale di 1-0. Una parata fondamentale che permette nell’economia della partita.Longo questa sera lo preferisce a Izzo e la scelta si rivela indovinata. Il difensore brasiliano è autore di una buon primo tempo. Nella ripresa però le sue ingenuità rischiano di costare caro al Toro: prima riceve un evitabile giallo e pochi minuti dopo viene graziato dal secondo cartellino.(dal 16’ s.t.entra bene in partita)riesce ad annullare Pinamonti. Sempre elongate negli interventi, fa valere tutte le qualità. Bravo e lucido anche nell’evitare a Zaza un cartellino giallo allontanandolo di forza da un avversario con il quale l’attaccante stava battibeccando.: con un suo colpo di testa aveva deciso la partita di andata, quest’oggi si ripetuto con un’altra incornata che ha permesso al Torino di sbloccare il risultato. Buona anche la sua prestazione in fase difensiva.svolge con ordine il proprio compito. In fase difensiva non si fa mai superare dagli avversari, in quella offensiva è autore di qualche buona sortita non conclusa però al meglio con dei cross precisi.in calo rispetto alle precedenti partite. Prestazione comunque sufficiente da parte del centrocampista francese.se Meité è in calo rispetto al recente passato, Rincon è invece in crescita. Contro la sua ex squadra torna a essere il solido mediano che abbiamo imparato a conoscere in questi anni.la notizia è che questa volta ha ciccato completamente un cross. Un fatto raro per un giocatore dai piedi educati come l’argentino. Contro il Genoa svolge bene il proprio compito senza però riuscire a spiccare come in molte altre circostanze.(dal 22’ s.t.ha voglia di mettersi in mostra e si vede)qualche errore di troppo da parte del fantasista in fase di ultimo passaggio. Si fa però perdonare con il perfetto calcio d’angolo per la testa di Bremer in occasione del gol che permette al Torino di passare in vantaggio.(dal 22’ s.t.entra e porta il Torino sul 2-0 con una splendida conclusione dal limite dell’area di rigore): nel finale di partita appare troppo nervoso e senza motivo. Battibecca con diversi avversari e alla fine si prende anche un cartellino giallo che avrebbe potuto evitare.: prestazione superlativa da parte del capitano granata. Lotta come un leone per tutta la partita, recupera palloni, riesce con la punta del piede a servire a Lukic l’assist per il 2-0 e poi realizza la splendida rete del 3-0.era arrivato sulla panchina del Torino con l’obiettivo di raggiungere la salvezza e, anche se non è ancora aritmetica, con la vittoria di questa sera si è avvicinato molto al raggiungimento della sua missione. Questa sera non sbaglia una mossa.