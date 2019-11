Genoa-Torino 0-1



Sirigu 6: bravo e fortunato il numero 39, quando non ci arrivano i suoi guantoni, ci pensano i pali a salvare la porta del Torino. Quest’oggi il portiere granata è aiutato in maniera decisivo anche dai suoi legni.



De Silvestri 6: spinge molto sulla fascia destra, soprattutto nel primo tempo. E’ bravo anche in fase difensiva a non concedere spazi sulla fascia. Non è un caso che Pajac sia spesso costretto a crossare dalla trequarti.



Izzo 6: in crescita rispetto a una settimana fa, quando era stato tra i peggiori in campo in Torino-Inter. Da un giocatore con le sue qualità è però lecito aspettarsi qualcosa in più.



Nkoulou 6: nel primo tempo, in coppia con Izzo, è bravo a annullare Favilli. Come molti dei suoi compagni di squadra, cala nel secondo tempo quando il Genoa alza il proprio baricentro.



Bremer 7: è l’uomo che decide questo Genoa-Torino con il suo primo gol da quando veste la maglia granata. A inizio secondo tempo salva la porta del Torino allontanando sulla linea un pallone calciato da Pandev.



Verdi 6,5: gioca una delle sue migliori partite da quando veste la maglia del Torino. E’ la dimostrazione che rende al meglio quando è impiegato sulla fascia piuttosto che in una posizione centrale. Suo anche l’assist per il gol decisivo di Bremer.



(da 43’ s.t. Edera 4: in pochi minuti riceve due cartellini gialli e lascia la sua squadra in dieci uomini)



Baselli 5,5: inizia bene la partita. Nella prima parte si fa trovare spesso nel vivo del gioco agendo, di fatto, da regista basso. Cala con il passare dei minuti e, nella ripresa, dopo aver subito un giallo viene richiamato in panchina da Mazzarri.



(dal 19’ s.t. Meité 6: svolge bene il propio compito).



Rincon 5,5: torna titolare in mezzo al campo, dopo la panchina contro l’Inter. La sua prestazione, in quello che per diversi anni è stato il suo stadio, non è però particolarmente brillante.



Ansaldi 6,5: lo scorso aveva segnato al Genoa sia all’andata che al ritorno, quest’oggi invece sfiora soltanto la rete (in due occasioni) non trovando la porta per una questione di pochi centimetri. Buona comunque la sua prestazione sulla fascia sinistra.



(dal 24’ s.t. Laxalt 6: entra bene in partita).



Lukic 5,5: dovrebbe aiutare maggiormente Berenguer in fase offensiva, invece non riesce a essere decisivo nella metà campo avversario. Si fa apprezzare maggiormente per il lavoro che svolge in fase di interdizione.



Berenguer 5: Mazzarri lo schiera nell’inedita posizione di centravanti, al posto dell’infortunato Beotti, ma lo spagnolo in questo ruolo non convince affatto. Fatica molto contro la coppia di centrali dei Genoa e vede poco il pallone.



All. Mazzarri 6: al suo Torino serviva una vittoria e la vittoria è arrivata, ma c’è ancora molto da lavorare sul piano dell’intensità e della qualità. Schiera una squadra camaleontica capace di passare al 4-4-1-1 al 3-4-3 in base all’andamento del gioco.