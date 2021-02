Cagliari-Torino 0-1



Sirigu 6: serata non impegnativa per il portiere di origini sarde. Si fa trovare pronto nel momento del bisogno.



Izzo 7: se Joao Pedro non passa il merito è tutto suo. Mai fuori posizione. Gioca d'astuzia.



Nkoulou 7: il camerunese è in forma e si vede. Dalle sue parti non passa nemmeno una mosca. Un vero e proprio gigante.



Bremer 7,5: impeccabile su ogni pallone. Salva la propria squadra in più occasioni. Sua la rete della vittoria.



Singo 6: le sue incursioni creano problemi alla retroguardia rossoblù. L'unica pecca è che si sia "acceso" troppo tardi.



(dal 43' s.t Vojvoda s.v).



Rincon 5,5: primo tempo in totale confusione, si riprende leggermente nella ripresa.



Mandragora 6: ha il compito di fermare Nainggolan ma raramente riesce nell'intento. Giornata difficile per il centrocampista ex Udinese che però regala ai suoi l'assist decisivo.



Lukic 5,5: gioca con il freno tirato per via di un'ammonizione presa troppo presto. Sono mancate le sue incursioni.



(dal 33 s.t Baselli s.v)



Ansaldi 6: primo tempo sottotono, nella ripresa alza il ritmo sovrastando Zappa.



Zaza 5,5: va vicino al gol varie volte, non inquadrando mai la porta. Non riesce a tenere alta la squadra come dovrebbe.



(dal 33' s.t Bonazzoli s.v)



Belotti 5,5: marcatura a uomo per tutta la partita. Ha sul groppone il gol del possibile due a zero.



All. Nicola 6: sbaglia a mettere Mandragora su Nainggolan ma alla fine quel che conta è il risultato. Porta via da Cagliari tre punti veramente pesanti.