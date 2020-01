Milan-Torino 4-2 d.t.s



Sirigu 7: se il Toro riesce ad arrivare ai supplementari è anche grazie a una sua parata su Ibrahimovic in pieno recupero. Poi ne compie almeno altre due ancora più complicate, ma non bastano a evitare la sconfitta al suo Torino.



Izzo 6: nei primi minuti appare un po’ disorientato in campo. Poi ritrova posizione e concentrazione e torna a essere il solido difensore che i tifosi del Torino conoscono bene.



Nkoulou 5,5: pasticcia in un paio di occasioni dentro la propria area di rigore ma, fortunatamente per il Torino, senza conseguenze. Nei supplementari perde la marcatura di Ibrahomovic in occasione del gol che chiude la partita.



Bremer 7,5: Mazzarri lo preferisce a Lyanco (con cui era in ballottaggio alla vigilia) e la scelta si rivela indovinata. Prima segna la rete dell’1-1, al termine da un’azione da lui stesso iniziato e poi finalizzata da centravanti pure, poi firma il momentaneo sorpasso di testa.



(dal 37’ s.t. Djidji 5: poco attento in un paio di occasioni. Sfortunato nella deviazione sul tiro di Calhanoglu che permette al Milan di trovare la rete del 2-2 e prolungare il match ai supplementari)



De Silvestri 5: spesso in ritardo, per tutti i novanta minuti è costretto a inseguire avversari che quasi mai riesce a raggiungere. Il Milan sulla sua corsia affonda con troppa frequenza e facilità. Cresce con il passare dei minuti ma non basta.



(dal 7’ s.t.s. Laxalt: sv)



Rincon 6: dopo pochi spende un fallo a centrocampo per evitare una ripartenza avversaria. Nonostante il giallo che gli pesa sulla testa è bravo nel gestirsi per il resto della partita, tanto da risultare importante in mezzo al campo.



(dal 7’ s.t.s. Lyanco: sv)



Lukic 5,5: come altri suoi compagni la sua partita è caratterizzata da una serie di alti e bassi. Doveva farsi perdonare la brutta prestazione e il rosso di sabato contro l’Atalanta ma non riesce a convincere pienamente.



Aina 6,5: si occupa più della fase difensiva, dove è impegnato a contenere Castillejo, che di quella offensiva, ma quando arriva sul fondo sa come fare a essere importante: lo dimostra con il perfetto cross per la testa di Bremer in occasione del 2-1 granata.



Verdi 6: rimanda ancora l’appuntamento con il suo primo gol in granata, ma questa sera la sua prestazione è comunque più che positiva. Il millimetrico lancio di prima per Bremer, in occasione del gol dell’1-1, è un’autentica perla.



Berenguer 5: alterna per tutta la partita buoni sputi a errori banali. Finisce per perdere diversi palloni e commettere vari falli sugli avversari. Tra i giocatori mandati in campo da Mazzarri questa sera è uno di quelli che convince di meno.



(dal 45’ s.t. Millico 6: è autore di un paio di buoni spunti sulla sinistra)



Belotti 5,5: non si vede molto questa sera il capitano granata che viene ben neutralizzato dalla coppia di difensori centrali avversari. Non è un caso che spesso è costretto ad allargarsi sulla fascia per riuscire a giocare il pallone.





All. Mazzarri 6: aveva gli uomini contati e fino al 91’ la sua panchina sembra essere più che salda, grazie alla doppietta di Bremer. Il gol di Calhanoglu fa crollare il suo Torino che nei supplementari sparisce poi dal campo. Un accenno di reazione dopo il 7-0 contro l’Atalanta c’è stato, ma non è bastato.