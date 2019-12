Torino-Spal 1-2



Sirigu 6: incolpevole su entrambi i gol messi a segno dalla Spal. Gioca con un dito steccato ma nessuno se ne accorge: tra i pali fa sempre il suo dovere e non sbaglia praticamente mai.



Izzo 5,5: è in ritardo su Petagna in occasione del secondo gol della Spal. Come già in altre partite, sembra un lontano parente dell’Izzo ammirato nella scorsa stagione.



Nkoulou 6: fra i tre difensori centrali schierati quest’oggi da Mazzarri è l’unico a salvarsi. Sempre elegante e puntuale negli interventi.



Bremer 4,5: un netto passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. Spesso si fa trovare fuori posizione, concedendo troppa libertà agli attaccanti avversati. A inizio ripresa lascia il suo Torino in dieci quando, già ammonito, commette un evitabile fatto a centrocampo.



Aina 5: Mazzarri lo preferisce a De Silvestri sulla fascia destra, una scelta che però non si rivela indovinata. Il nigeriano fatica a entrare in partita e non riesce mai ad affinare sulla propria corsia di competenza.



Rincon 6,5: è il primo centrocampista del Torino a segnare in questo campionato. Bravo a risolvere la mischia nell’area della Spal al 4’, bravo anche a smistare alcuni palloni in mezzo al campo e a recuperarne altri in fase difensiva.



Lukic 5: Mazzarri lo preferisce a Meité come sostituto dell’infortunato Baselli. Il centrocampista serbo non riesce però a dare il supporto necessario a Rincon in fase di interdizione davanti alla difesa.



(dal 33’ s.t. Zaza: sv)



Ansaldi 6: dopo essere andato in gol nelle ultime consecutive, non riesce a ripetersi nella terza. Anzi, questa sera è anche costretto a lasciare il campo prima dell’intervallo a causa di un problema fisico.



(dal 43’ p.t. Laxalt 5,5: qualche spunto ma anche tanti errori)



Verdi 5,5: nelle ultime settimane aveva mostrato incoraggianti segnali di crescita, quest’oggi invece torna il Verdi della prima parta di stazione, volitivo ma poco concreto. Serata no per il numero 24 granata.



Belotti 6: non è un caso che sia l’unico a uscire tra gli applausi dei tifosi inferocito. Come suo solito dà l’anima in campo, nella ripresa sfiora anche il gol ma un super Berisha gli nega la gioia della rete.



Berenguer 6: alterna buona giocata a qualche errore di natura tecnica. La sua prestazione non è ai livelli di quella di una settimana fa a Verona ma merita comunque la sufficienza. Nel primo tempo impegna Berisha con una bella conclusione dal limite.



(dal 16’ s.t. Meité 5,5: alterna buone giocate a errori)





All. Mazzarri 5: il suo Torino parte bene, poi però sembra sedersi e, con il passare dei minuti, subisce l’inevitabile rimonta della Spal. Il 2019 della squadra granata non poteva chiudersi in modo peggiore.