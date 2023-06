se la partita si mette in salita per il Torino è per l’ennesimo errore stagionale di Milinkovic-Savic. Il tiro di Brozovic, che consente all’Inter di passare in vantaggio, è abbastanza centrale ma il portiere serbo si fa ugualmente sorprendere.: come già era avvenuto contro lo Spezia, anche contro l’Inter il difensore olandese viene proposto come terzo di destra e non al centro della difesa. La sua prestazione è comunque buona. Nel finale si trasforma anche in assist-man per Sanabria ma il compagno spreca una grande occasione.Juric lo schiera al centro della difesa a tre affidandogli il compito di limitare Lukaku. Nonostante il dislivello fisico, il difensore del Torino se la cava bene ed è autore di una buonissima partita dimostrando che la convocazione in Nazionale è meritata.buona la partita del difensore svizzero che si propone anche spesso in avanti quando il Torino è in possesso di palla. Nel secondo tempo viene richiamato in panchina solamente quando Juric decide di cambiare modulo e passare alla difesa a quattro.(Dal 12’ s.t.dà velocità e imprevedibilità all’attacco del Torino. Sfiora anche il gol ma Handanovic è bravo a deviare in angolo la sua conclusione).corre tantissimo, sia quando si propone in fase offensiva che quando rincorre gli avversari in fase difensiva. Spende bene anche un fallo nel secondo tempo per fermare Barella dopo u un passaggio errato di Ilic.(Dal 36’ s.t.è ovunque in campo e corre per due. Si inserisce con costanza in fase offensiva e aiuta molto la squadra anche in fase difensiva. Nel secondo tempo Juric lo richiama in panchina per farlo rifiatare e per dare più equilibrio alla squadra quando cambia sistema di gioco.(Dal 24’ s.t.dà maggiore sostanza al centrocampo del Torino).il centrocampista serbo non gioca la sua miglior partita. Quando ha la palla tra i piedi commette qualche errore di troppo, come quando sbaglia un retropassaggio innescando Barella che Singo è costretto a fermare con un fallo.(Dal 36’ s.t.: Juric torna schierarlo titolare sulla fascia sinistra ma il numero 27 quest’oggi non convince affatto. Anzi, commette qualche errore di troppo quando ha la palla tra i piedi. Non convince.(Dal 12’ s.t.entra malissimo in partita e sbaglia praticamente tutti palloni che gioca. E’ la sua ultima partita al Torino ma non saluta certo nel migliore dei modi i tifosi granata): altro giocatore che quest’oggi è troppo in ombra e da cui invece ci si aspettava qualcosa in più quest’oggi. Nel primo tempo tocca pochissimi palloni, combina qualcosa in più nella ripresa ma non è sufficiente.: qualche spunto isolato ma poco altro da parte del numero 16 granata. Con la sua tecnica avrebbe dovuto essere uno degli ispiratori del gioco del Torino ma si vede poco, troppo poco in una partita così importante.: ha due grandi occasioni per scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori ma le divora entrambe. Se sulla prima Cordaz compie un vero e proprio miracolo, sulla seconda è lo stesso paraguaiano a colpire malissimo un pallone che era solo da spingere in rete.le prova tutte nel secondo tempo per provare a ribaltare il risultato, abbandona anche il suo 3-4-2-1 e sbilancia la squadra in avanti ma il forcing finale non riesce a evitare la sconfitta. Si spengono così i sogni europei del Torino.