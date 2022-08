Torino – Lazio 0-0: corre pochi pericoli e si fa trovare pronto nelle rare occasioni in cui viene chiamato in causa.: giocatore in fiducia e che sembra già in forma rispetto ai compagni. Non concede un centimetro a Zaccagni dal suo lato dove la catena con Singo è formidabile.: non fa vedere un pallone a Immobile per 90 minuti. Guida la linea con personalità. Se giocherà sempre così questa può essere la stagione della sua consacrazione.: solido in marcatura. Puntuale sui raddoppi. Partita di tanta sostanza.: spinta costante sulla destra. Non dà respiro a Marusic e quando affonda sull'acceleratore crea sempre qualche apprensione (dal 25' s.t.: entra quando la stanchezza della squadra si fa sentire. Bada più a difendere che a proporsi e fa respirare i compagni dal suo lato): non sfigura al cospetto di Milinkovic, anzi, soprattutto nel primo tempo, impedisce al serbo di trovare giocate comode. Il top player stasera è stato lui.: orchestra la manovra con ordine e senza patemi, anche perché i laziali non hanno il fiato per pressare: dal suo lato non si passa. Lazzari e Felipe Anderson sbattono ripetutamente su di lui.: morde le caviglie dei costruttori di gioco della Lazio. Meno efficace invece quando c'è da rifinire l'azione (dal 25' s.t: i fischi al suo ingresso sono l'unica cosa che si ricorda della sua mezz'ora in campo): crea scompiglio fra le linee con le sue accelerazioni. Prezioso anche in pressing, non dà respiro a Cataldi sul primo passaggio (dal 36' s.t.sv): sparisce dietro le marcature di Patric e Romagnoli (dal 25' s.t: la sua presenza non crea disturbi alla difesa biancoceleste. Poteva fare di più)All.: Primo, non prenderle. E i suoi ci riescono bene. Imbriglia la Lazio con le marcature a uomo senza dare modo di sviluppare la manovra. E fin qui tutto ok. Poi però bisognerebbe anche fare gol. Ma davanti i suoi, a parte qualche cross, costruiscono poco.