Torino, le pagelle di CM: Buongiorno dorme, Tameze aiuta la ex, Zapata la risparmia

non può nulla sul destro potente di Scamacca ma potrebbe benissimo trattenere la pur potente palla di Pasalic, e invece realizza l’assist per Lookman. Tre gare stagionali, sei gol subiti.l’ex del match prende un paio di volte le misure della porta, ma poi sbaglia totalmente a prenderle a Lookman, che stende concedendo il rigore.quanto deve rimpiangere quel sì mancato last minute sul mercato estivo. Non solo sarebbe campione d’Europa ma giocherebbe nella stessa squadra di Scamacca che invece, davanti a lui, non riesce a fermare.

Si incarta su Scamacca, perde colpi sui tunnel di Lookman, come se non bastasse si scontra per sbaglio col compagno Buongiornopassano troppi palloni da lì che lui dovrebbe arginare, il tiro da fuori non inquadra lo specchioa centrocampo si ritrova due trequarti come Pasalic e Koopmeiners e soffre.qualche abbaglio, ma sono fuochi di paglia, si fa parare anche dal terzo portiere.uno dei pochi a salvarsi, combattivo, l’unico che riesce a fermare Lookman e accelera le rimesse per pareggiare i conti

fa già fatica quando da quella parte ha CDK, ma quando si trasferisce Lookman perde proprio l’orientamento.dà buoni spunti, fa rimanere vigile Carnesecchianche lui vive di rimpianti, ci prova di testa davanti alla porta ma non mira bene.il settore ospiti rema contro a lui che cerca pace e amore ma non la ottiene nemmeno sul campo