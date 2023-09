Salernitana-Torino 0-3



Milinkovic-Savic 6,5: spettatore non pagante, la Salernitana non lo impensierisce. C’è su Fazio nel finale.



Schuurs 7: sicurezza e leadership lì dietro.



Buongiorno 7,5: insacca da vero bomber d’area davanti ad Ochoa. Lascia le briciole a Botheim ed Ikwuemesi.



Rodriguez 6: Soffre un po’ Candreva nei primi minuti. Poi si sistema e gioca facile e di mestiere.



Bellanova 6,5: spinge che è un piacere a destra, mette sui piedi di Radonijc il 3-0.



(dal 68’ Soppy sv)



Ricci 6: è il meno appariscente del centrocampo ma fa cose preziose.



(dall’88’ Gineitis sv)



Tameze 6,5: fa tanto lavoro sporco in mezzo al campo.



Lazaro 6: fa partire il cross del vantaggio, sempre attento e presente a destra.



Seck 7: pimpante e presente. Dai suoi piedi nasce il 2-0, fa partire Bellanova sul 3-0.



(dal 78’ Linetty sv)



Radonjic 8,5: sfiora il gol ad inizio partita. Lo realizza al 40’, destro a giro chirurgico che batte Ochoa. Grande inserimento anche per il tris. Si divora la tripletta.



(dal 78’ Karamoh sv)



Zapata 7: con la sua fisicità è difficile da tenere. Solo Gyomber lo limita un po’, Pirola fa una figuraccia. Sposta Fazio e regala la palla della tripletta a Radonijc.



(dall’87’ Pellegri sv)



All. Juric 7,5: il suo Torino è uscito dalla crisi. Squadra dominante e in grande forma fisica. E c’è ancora tanto da vedere.