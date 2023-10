Lecce-Torino 0-1



Milinkovic-Savic 6,5: presente sui tiri del Lecce, più sicuro nelle uscite

Vojvoda 6: limita Banda come può, concentrato per il resto della partita

Buongiorno 7,5: insuperabile sui palloni per Krstovic, si porta in avanti e segna

Rodriguez 6: soffre gli avversari veloci, più preciso quando deve marcare

Bellanova 6: match di tanta corsa e attenzione

(45+5’ s.t. Zima sv)

Linetty 6,5: prestazione di grande quantità, onnipresente

Ricci 7: match di grande qualità con ottime giocate e un assist

(37’ s.t. Tameze sv)

Gineitis 6: qualche buona giocata e discreto dinamismo tra gli spazi

(37’ s.t. Ilic sv)

Lazaro 6: qualche buona giocata in sovrapposizione

Sanabria 6,5: da premiare il sacrificio, gioca su tutto il fronte d'attacco e si prende la scena anche in difesa

Pellegri 6: fa quello che può soffrendo la marcatura di Pogracic

(19’ s.t. Zapata 5,5: un po' sulle gambe, ancora non bene fisicamente)



All. Juric 6,5: cambia formazione e trova un ottimo spirito di abnegazione. Il pragmatismo lascia spazio all'estetica ma sono notevoli le qualità dei centrocampisti che portano occasioni e pericoli che l'attacco non sempre sfrutta. Tre punti da cui ripartire