Torino, le pagelle di CM: Buongiorno perfetto, Vlasic illumina

Andrea Piva

Torino-Napoli 3-0



Milinkovic-Savic 6,5: bravo nel primo tempo a opporsi a una conclusione di Raspadori, quando il parziale era ancora di 0-0. Poi il Napoli non si affaccia più in avanti e Milinkovic-Savic può trascorrere un pomeriggio tranquillo.



Djidji 7: per la prima volta in questa stagne viene schierato titolare. Ha il compito di arginare Kvaratskhelia e lo esegue alla perfezione riuscendo a fermarlo ogni volta che il georgiano prova ad andare via in dribbling.



(Dal 31’ s.t. Sazonov: sv)



Buongiorno 7,5,: in fase difensiva è perfetto e tiene bene a bada sia Raspadori prima che Simeone dopo ma ha soprattuto il merito di chiudere definitivamente la partita con il colpo di testa del 3-0.



Rodriguez 6,5: è una certezza per Juric. Gioca la sua ormai consueta partita senza sbavature, si fa sempre trovare al posto giusto al momento giusto e non sbaglia praticamente nulla.



Bellanova 6,5: nel primo tempo è autore di alcune buone accelerazioni sulla fascia destra che mettono in grande difficoltà Mario Rui. Sempre attento anche in fase difensiva.



Ricci 6,5: vince il ballottaggio con Linetty e si fa apprezzare sia per il lavoro che svolge in fase di possesso che in quella di non possesso.



Ilic 7: tocca diversi palloni e comanda il gioco del Torno con qualità e eleganza. Sbaglia pochissimo e dimostra di attraversa un buono stato di forma.



(Dal 45’ s.t. Gineitis: sv)



Lazaro 6,5: Juric lo ha confermato sulla corsia di sinistra e la scelta si è rivelata azzeccata. L’austriaco spinge con costanza e ha anche il merito di pennellare il perfetto ancora per il colpo di testa di Buongiorno che chiude la partita.



Vlasic 7: in fase di non possesso gioca a uomo su Lobotka e non lascia mai al centrocampista del Napoli di ragionare quando ha la palla tra i piedi. Ma il meglio lo fa vedere quando è il Torino ad avere il pallone e ha inizio secondo tempo segna anche la rete del 2-0.



(Dal 45’ s.t. Karamoh: sv)



Sanabria 7: la prima palla buona che gli arriva in area di rigore la trasforma in oro segnando la rete che sblocca il risultato a fine primo tempo. Nella ripresa divora un altro gol calciando sul palo una sorta di rigore in movimento.



(Dal 48’ s.t. Seck: sv)



Zapata 6,5: non segna ma fa segnare. Un suo tocco innesca Sanabria in occasione dell’1-0, poi dà a Vlasic il pallone del 2-0. Ha anche una buona occasione, dopo il palo del compagno d’attacco, ma Gollini nell’occasione è superlativo.



(Dal 31’ s.t. Pellegri: sv)



All. Juric 8: il suo Torino gioca una partita perfetta, annientando il Napoli. Sul 3-0 la squadra granata decide di fermarsi e non spinge più amministrando il risultato senza correre particolari rischi. Il 2024 è iniziato nel migliore dei modi.