: Incolpevole sui gol subiti, tocca pochi altri palloni.: Inizio horror per il difensore, che prima devia nella sua porta il tiro sbucciato da Kouamè, poi rimedia un giallo rischiando in più occasioni il rosso.(Dal 17’s.t.: Entra per dare freschezza, ma riesce a metà. Ha un bel pallone sulla testa, ma Belotti sporca il cross e lo taglia fuori): Serata negativa per la retroguardia granata, il centrale africano ci prova, ma non riesce a chiudere le tante offensive della Fiorentina.: Soffre anche lui gli attaccanti della Fiorentina, ai quali concede molti spazi.De Silvestri 5.5: Dalla sua parte trova Ribery, ed è un cliente decisamente scomodo. Non trova spazio per salire sulla corsia, costretto a contenere gli attaccanti viola.(Dal 27’ s.t.: Entra bene in partita, servendo molti palloni che i compagni sciupano): Prestazione sottotono del centrocampista, troppo spesso in balia della mediana della Fiorentina.(Dal 34’ s.t.: SV): A centrocampo riesce a trovare spazi e giostrare tanti palloni potenzialmente pericolosi. Si porta a casa la sufficienza dopo una gara tutto sommato di buon livello.(Dal 17’s.t.: Entra per cambiare l’inerzia della gara, ma non si vede praticamente mai): Il migliore dei suoi a centrocampo, mette fisicità e corsa. Qualche fallo di troppo.: I pochi pericoli che il Torino costruisce passano anche dai suoi piedi, con la sua corsa mette in difficoltà la retroguardia viola.Polveri bagnate per l’attaccante ex Valencia, che non riesce mai ad essere pericoloso, Lotta contro la difesa viola, ma ha quasi sempre la peggio.(Dal 17’s.t.: Ci si aspetta di più dall’ex Napoli, che non riesce ad accendere la luce e creare azioni pericolose)Il migliore dei granata, prima impensierisce Terracciano nell’uno contro uno, poi colpisce un palo di testa, che è nettamente la miglior occasione dei suoi.Prestazione sottotono dei suoi, che non entrano mai veramente in partita, abbandonando il solo Belotti in avanti.