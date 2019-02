Spal-Torino 0-0



Sirigu 6: non sbaglia nulla e trasmette grande sicurezza alla difesa. Non è chiamato ad interventi particolarmente difficili, ma fa comunque valere la propria esperienza nei momenti più delicati della partita.



Izzo 7: come terzo di difesa è tra i migliori in Italia e lo dimostra anche oggi, bloccando sul nascere tutte le iniziative della catena composta da Fares e Kurtic che non riescono mai a sfondare dalla sua parte. Dopo l'espulsione di Nkoulou viene spostato al centro e dimostra di poter essere un valore aggiunto anche in questa posizione.



Nkoulou 5: ingenuo in entrambe le occasioni in cui si fa ammonire. Brutta partita che non ci si aspetta da un giocatore del suo livello.



Moretti 6,5: gestisce le sfuriate offensive della Spal con grande esperienza, senza mai lasciarsi sorprendere dalle incursioni di Paloschi ed Antenucci che non riescono mai a superarlo.



De Silvestri 6: buona partita del laterale di Mazzarri che non fa mai mancaere il proprio apporto in entrambe le fasi. La sua fisicità è un valore aggiunto quando la squadra rimane in dieci.



Ansaldi 5,5: un po' in ombra rispetto alle ultime uscite nelle quali era sempre stato tra i migliori. E' spesso fuori dal gioco della squadra e non trova mai lo spazio per far valere la propria qualità.



(dal 7' s.t. Meite 6: entra in campo con grande voglia, ma dopo pochi minuti il Torino resta in dieci e lui è costretto ad abbassare il proprio raggio d'azione). Rincon 6: solita partita di enorme generosità dell'ex Juventus, che si conferma perno della squadra e ottima diga davanti alla difesa.



Lukic 6,5: altra ottima partita dell'uomo che sta mettendo in panchina un giocatore come Baselli. In fase difensiva è prezioso e non fa mancare il proprio apporto anche quando è chiamato ad attaccare: ottimo centrocampista box to box.



(dal 40' s.t. Berenguer sv)



Aina 6,5: eccellente. Contiene come nessun altro Lazzari, che era stato capace di creare grattacapi a tutte le squadre del campionato.



Zaza 5: prestazione sottotono dell'ex attaccante della Juventus che non riesce mai a rendersi pericoloso. Non fa mancare l'apporto in fase di ripiegamento, ma non basta.



(dal 26' s.t. Baselli 6: vale il discorso fatto per Meite, entra in campo nel momento più difficile ed è costretto a giocare una partita di rimessa fuori dalle sue caratteristiche).



Belotti 5,5: generoso, anche troppo. Corre e lotta, rincorre gli avversari fin nella propria trequarti difensiva. L'atteggiamento è encomiabile, ma il Gallo di mestiere farebbe il bomber, forse converrebbe concentrarsi maggiormente sulla fase offensiva, nella quale è spesso poco lucido a causa dell'eccessivo dispendio di energie.





Mazzarri 5,5: il Torino scende in campo con animo battagliero, proponendo un pressing furibondo che sorprende la Spal nei primi minuti. Alla lunga, però, la squadra si spegne e non riesce mai a rendersi pericolosa. Da censurare anche le richieste di pressing eccessive fatte agli attaccanti, che spendono troppo in fase difensiva.