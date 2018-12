partita da spettatore o poco più per il portiere uruguaiano che non è chiamato mai a un intervento. Nel primo tempo accusa un problema muscolare ma alla fine stringe i denti e rimane in campo fino all’ultimo.sempre attento e preciso negli interventi, non sbaglia praticamente nulla giocando una prestazione più che sufficiente. Si conferma così uno dei migliori giocatori del Torino in questa stagione.oltre che per la solita ottima prestazione difensiva, il centrale camerunese quest’oggi si fa apprezzare anche per il tempismo con cui stacca di testa nell’area dell’Empoli a fine primo tempo portando così in vantaggio il suo Torino.si fa trovare pronto alla chiamata di Mazzarri che lo schiera titolare al posto dell’infortunato Djidji. Arricchisce la sua prestazione con un paio di interventi che gli permettono di guadagnare anche gli applausi dei tifosi.nelle ultime settimane Mazzarri lo aveva sempre tenuto in panchina, quest’oggi invece il numero 29 vince il ballottaggio con Ansaldi e ripaga la fiducia che il tecnico gli concede con lo splendido gol del 2-0: un tiro dal limite che non lascia scampo a Provedel.esce tra gli applausi dei tifosi granata che lo acclamano a gran voce. Non è stata la sua miglior partita stagionale ma la standing ovattino è un premio per l’ottimo periodo di forma.(dal 26’ s.t.: entra bene in partita)il cartellino giallo che riceve nella prima parte della partita sembra condizionarlo un po’ in fase di interdizione, ma la sua prestazione è comunque più che sufficiente. Il venezuelano si fa apprezzare anche per i costanti inserimenti in avanti.(dal 33’ s.t.sempre attento in fase difensiva nel contenere le folate offensive di Di Lorenzo sulla propria fascia di competenza, nel finale di partita sfiora anche il gol con una bella girata che Provedel è però bravo a respingere in tuffo.un gol e un assist per il il trequartista spagnolo che è senza ombra di dubbio il migliore in campo. Gioca una gran partita ed è bravo a trovare spesso corridoio invitanti per i propri compagni di squadra oltre che nel segnare la rete del definitivo 3-0.(dal 35’ s.t.l’intesa con Andrea Belotti sta crescendo e lo si è visto anche questa contro l’Empoli. Buona la partita del numero 11 granata che ha anche un paio di buone occasioni per andare a segno ma non riesce a superare Provedel.meriterebbe il gol il capitano del Torino per l’ottima prestazione che gioca, invece il palo e i guantoni di Provedel gli negano la gioia della settima rete stagionale. Poco male visto che il suo Torino riesce comunque a vincere e convincere.il suo Torino gioca bene e vince largamente facendo passare un bel Santo Stefano ai propri tifosi. Convice la scelta di schierare dall’inizio Iago Falque nella posizione di trequartista alle spalle della coppia di attaccanti Belotti-Zaza.