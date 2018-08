Inter-Torino 2-2



Sirigu 6,5: Non può nulla sulle reti di Perisic e de Vrij. Compie un vero e proprio miracolo con la mano di richiamo in pieno recupero.



Izzo 5: Primo tempo da dimenticare. Si perde Perisic sull'1-0, mentre in occasione del raddoppio De Vrij lo sovrasta. Cresce insieme alla squadra nel secondo tempo.



N'Koulou 6: Male su Icardi in occasione del vantaggio dei nerazzurri, lascia troppo spazio all'argentino, che si gira e serve al centro Perisic. Tiene botta per tutto il match al capitano dell'Inter



Moretti 6: Impreciso in fase di impostazione, soffre la velocità e l'intraprendenza di Politano. Poi prende le misure all'ex Sassuolo e lo neutralizza. Nel secondo tempo migliora in entrambe le fasi.



De Silvestri 6,5: L'incomprensione con Izzo costa cara al 7': Perisic ne approfitta e fa 1-0. Moto perpetuo sulla fascia destra, costringe Asamoah a rimanere bloccato.



Soriano 6: Inizialmente Mazzarri lo schiera a uomo su Brozovic, limitando la fase offensiva. Ci prova, ma non riesce a incidere in un primo tempo in cui il Torino combina poco. Si guadagna un'ottima punizione dal limite, che Iago Falque non riesce a concretizzare. (dal 61' Ljajic 6,5: Il suo ingresso regala ancora più vivacità alla manovra offensiva dei granata. Svaria sul tutto il fronte d'attacco e dialoga molto bene con Iago)



Rincon 6: L'avvio di match dell'Inter lo travolge, con l'ex Juventus che perde un gran numero di palloni e non riesce a contrastare gli avversari. Con il passare dei minuti, sale in cattedra, lottando con i centrocampisti avversari.



Meite 6,5: Altra grande prova del francese. Soffre nel primo tempo, quando corre tanto ma sbaglia qualche tocco di troppo.Nella seconda frazione è dappertutto. Suo il gol del pari: è lucido al limite dell'area e con il sinistro trafigge Handanovic, regalando il primo punto alla squadra di Mazzarri.



Ansaldi 6: Nel primo quarto d'ora è il migliore dei suoi insieme a Iago Falque. Ci prova con alcune accelerazioni sulla sinistra che mettono in apprensione Vrsaljko. E proprio in seguito a uno scontro con il croato è costretto a lasciare il campo dopo appena 20 minuti. (dal 22' Aina 6: L'impatto non è dei migliori, poi inizia a macinare e non sfigura. Sorpresa.)



Iago Falque 7: Il migliore dei suoi, svaria sul tutto il fronte d'attacco creando non pochi grattacapi alla difesa avversaria.Sfiora in diverse occasione il gol nel primo tempo, mentre nella ripresa dà il via alla rimonta granata servendo Belotti davanti ad Handanovic. (Dall'88' Lukic sv)



Belotti 6,5: Solita prova generosa, lotta per tutti i 90 minuti. Troppo facile per uno come lui il gol dell'1-2, con Handanovic che gli regala la prima rete della stagione.



Mazzarri 6,5: Sta nascendo un grande Torino. Dopo l'ottima prova con la Roma, la squadra granata regala il primo tempo all'Inter ma riesce a rimontare due reti e sfiora addirittura il colpaccio. Rischia inserendo Ljajic al posto di Soriano, ma la scelta risulta vincente.