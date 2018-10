non può molto sui gol incassati, arrivati come fulmini a ciel sereno. Le occasioni del Bologna sono poche ma decisive.partita abbastanza tranquilla, le discese avversarie dalle sue parti sono poche e disordinate.perno di difesa roccioso non lascia scampo ai diretti avversari, gli toglie tutti gli spazi e tempo per pensare.fisicamente pronto anche contro un brevilineo come Orsolini, può fare meglio sull’inserimento di Calabresi in occasione del secondo gol casalingo.si preoccupa più di spingere che di difendere, prova a far ripartire la squadra in più di un'occasione.(da 36' s.t.).solita prestazione positiva, prezioso legante tra centrocampo e attacco sempre pronto a rifinire per i compagni. Gli inserimenti costanti lo portano spesso a concludere a rete come oggi, nel posto giusto al momento giusto.(dal 28' s.t.inserimento complicato, tocca pochissimi palloni dal suo ingresso in campo.)ormai una certezza del campionato in mezzo al campo ha la fisicità per aiutare la fase difensiva e la tecnica per cominciare l’azione in modo efficace e prezioso, molto prezioso.partita di ordinaria amministrazione oggi, in fasi difensiva forse meno brillante del solito ma è sempre colonna portante del reparto nevralgico del campo.sempre più padrone della fascia anche oggi garantisce il suo apporto, giocando palle interessanti più di una volta.lontano parente di se stesso è palesemente un passo indietro dal punto di vista della forma fisica, il suo gioco ne risente e sotto porta non punisce come dovrebbe.(dal 22' s.t.: ci mette tre minuti per rendersi pericoloso senza successo, ottimo impatto sulla partita per lui).vero regista della squadra, si abbassa per ricevere e inventare, si inserisce e segna. Oggi trascina i suoi con grande personalità.la mano del mister c’è e si vede, ci sono idee e mentalità giusta per puntare a traguardi nobili.