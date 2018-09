: i tiri di Zapata sono così vicini e scontati che non registra alcuna difficoltà; il Papu e Rigoni ci pensano da soli a non (am)mirare lo specchio. Regala un angolo al 29’ p.t. e poi si infortuna. Non si fa sorprendere da un Hateboer propositivo e para quel che c’è da parare con sicurezza, come il colpo di testa preciso di Zapata e il tiro dalla distanza di Gomez.concede agli avversari il fallo in attacco e i compagni ringraziano. Pressa la punta di diamante Zapata tanto da costringerlo ad arrestare la sua corsa sul più bello. Manda all’aria sfere nocive su Sirigu.sulla stessa linea di Sirigu davanti al colosso Zapata, gli impedisce la visuale ed è esattamente quello che deve fare. Nel secondo tempo devia fuori palle pericolose, bene così.: una delle sorprese in campo della difesa granata, fa il suo nell’esordio stagionale quando la sfera arriva dalle sue parti e prende le misure su Rigoni; spesso però non basta e l’area piccola diventa tutta nerazzurra. Nel secondo tempo riesce a tenere Ilicic lontano dall’area piccola.i suoi colpi di testa ad allontanare i palloni in area piccola non sono male, ma quando si spinge sulla fascia destra non dà una grande spinta. I suoi passaggi all’indietro fanno rabbrividire la retrovia granata. Gioca 30’ della ripresa ma era meglio se Mazzarri lo toglieva prima.(dal 32’ s.t.).vince i contrasti con Rigoni, ma con Freuler non ha vita facile. Ammonito, al 35’ p.t. rischia l’espulsione per una brutta entrata su de Roon e nella ripresa lavora sullo sfondo.Rigoni annulla più volte il suo gioco e la sua intensità, strappandogli dai tacchetti più sfere possibili. Meglio nella ripresa, al pelo della sufficienza. Serve di più.la sua punizione al 19’ p.t. dalla sinistra p.t. è imprecisa e favorisce la ripartenza nemica. de Roon lo studia e poi lo anticipa su quasi ogni palla.(dal 44' s.t.).lo scontro con Hateboer è subito alla pari, come la gara tra le due compagini. Dà fastidio a Zapata quando si inserisce in area piccola e chiude in corner le sfere della ripresa. Vince qualche tu per tu con Hateboer.chiuso da Hateboer prima e Palomino poi, non riesce a raggiungere il pallone ma è l’unico lì davanti che ci prova e si dà da fare. Per essere a sua prima da titolare non sfigura ed è re dell’attacco.(Dal 21’ s.t.chiude bene sulle spinte in avanti di Gomez e tanto basta per la sufficienza).tenuto d’occhio fin da centrocampo dagli avversari nerazzurri, quando arriva in area piccola trova il muro del ministro ella difesa Palomino, invalicabile per lui. La squadra della sua città non lo risparmia, i suoi compagni non lo servono e il numero 9 è praticamente impalpabile.la sua squadra è una fortezza e si chiude a ogni tentativo di assalto atalantino, ma crea poco. De Silvestri poteva toglierlo prima...