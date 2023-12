: poco reattivo sul tacco di Zarraga che permette all’Udinese di passare in vantaggio nell’unico vero tiro dell’Udinese in tutta la partita. Fino a quel momento aveva dovuto sbrigare solamente l’ordinaria amministrazione.macchia la sua prestazione, fino a quel momento sufficiente, perdendo la marcatura di Zarraga in area in occasione del gol che permette all’Udinese di passare in vantaggio. Un errore che al Torino costa caro.bravo ad annullare Lucca. Non fa toccare praticamente mai il pallone a quello che nelle giovanili del Torino è stato un suo compagno di squadra. Altra prova più che sufficiente del centrale.partita sufficiente per il difensore svizzero che, soprattutto nel primo tempo, prova anche a creare superiorità numerica in avanti sganciandosi in fase offensiva.: fino a questo momento non aveva avuto molto spazio, oggi Juric lo ha lanciato titolare al posto dello squalificato Bellanova ma il terzino non ha sfruttato al meglio l’occasione avuta. Tanti errori e poca lucidità nella sua partita.(Dal 14’ s.t.: distratto nel finale)l’infortunio di Linetty gli permette di tornare titolare in mezzo al campo. Gioca una partita senza particolari squilli: la sua sua è una sufficienza molto risicata.: è uno dei più vivaci nel Torino sin dalle prime battute e nel finale, con un po’ di fortuna, regala alla squadra granata il pareggio. Voleva crossare al centro ma alla fine imprime una strana traiettoria al pallone che beffa Silvestri.: Juric lo rilancia da titolare preferendolo a Vojvoda sulla corsia di sinistra. L’austriaco arriva spesso sul fondo ma non riesce praticamente mai ad andare al cross. Non convince totalmente.(Dal 40’ s.t.: comincia bene la propria patria con un paio di giocate importante e ha anche un’occasione per sbloccare il risultato. Poi, con il passare dei minuti, si perde e finisce per uscire di fatto dal gioco.(Dal 30’ s.t.: qualche errore di troppo da parte del paraguaiano, soprattutto dal punto di vista tecnico. Sbaglia anche alcuni appoggi semplici e non riesce mai a essere veramente pericoloso.fa tantissimo movimento senza palla, lotta, gioca per i compagni e non sbaglia un pallone. Peccato che dentro l’area di rigore dell’Udinese non sia praticamente mai servito e non abbia le occasioni per pungere.il suo Torino tiene il pallino del gioco per tutta la partita ma non riesce a pungere e alla fine viene salvato da un cross sbagliato di Ilic che permette comunque di allungare la striscia positiva.