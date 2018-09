Torino-Napoli 1-3



Sirigu 5,5: subisce tre gol senza però avere molte responsabilità anche se quest'oggi appare meno reattivo del solito. Lo si vede nel primo, sul parziale di 0-1, su un tiro-cross dalla destra che per poco non lo beffa.



Izzo 5: il 3-1 del Napoli nasce da un pallone perso proprio dal numero 5 granata a centrocampo. L'errore di Izzo permette alla formazione partenopea di partire in contropiede e, con Insigne, trafiggere Sirigu per la terza volta.



Nkoulou 5,5: dei tre difensori centrali è il meno peggio, più che il migliore. È sfortunato in occasione del primo gol del Napoli quando Moretti gli rinvia addosso il pallone che viene poi arpionato da Insigne che realizza lo 0-1.



Moretti 5: non è il solito muro difensivo che i tifosi granata conoscono. Il suo goffo rinvio sulle gambe di Nkoulou, in apertura di partita, genera il rimpallo che permette a Insigne di battere a rete da ottima posizione e portare in vantaggio il Napoli.



Berenguer 5,5: tanti errori tecnici da parte dell'esterno spagnolo che viene schierato, a sorpresa, sulla fascia destra anziché su quella sinistra. In fase difensiva soffre le incursioni di Verdi, decisamente meglio in fase offensiva dove ha anche il merito di procurarsi il rigore che Belotti trasforma a inizio secondo tempo.



Meité 6: a volte tiene troppo il pallone, perdendo poi l'attimo giusto per il passaggio, ma in mezzo al campo si dimostra ancora una volta un elemento importante per il Torino, sia quando si tratta di difendere che quando si stratta di impostare l'azione.



(dal 16' s.t. Soriano 6: entra per cercare di dare maggiore qualità al centrocampo granata ma non sempre ci riesce)



Rincon 5,5: nel finale del primo tempo ha l'occasione per riaprire la partita quando Zaza, di testa, gli consente di andare alla conclusione dal centro dell'area di rigore partenopea. Il mediano venezuelano spara però in curva: un episodio simbolo di una prestazione giocata al di sotto delle aspettative



Baselli 5: quando Mazzarri, a pochi minuti dal 90', lo richiama in panchina viene fischiato dai tifosi granata. È un giocatore di qualità, ma quest'oggi non si vede: contro il Napoli è autore di una prestazione anonima.



(dal 43' s.t. Edera: sv)



Aina 5,5: a differenza di Berenguer convince più in fase difensiva. In quella offensiva compie qualche buona incursione sulla propria fascia di competenza ma i suoi cross sono sempre fuori misura, nessuno dei suoi traversoni è minimamente insidioso.



(dal 32' s.t. Parigini: sv)



Zaza 5: da un giocatore come lui non ci si aspetterebbe di vedere certi errori tecnici. Il numero 11 granata gioca una prestazione generosa, al servizio della squadra, ma sbaglia una quantità incredibile di appoggi verso i propri compagni.



Belotti 6: nel primo tempo non lo si vede praticamente mai, meglio nella ripresa in cui torna anche a segnare un calcio di rigore dopo oltre un anno dall'ultimo volta. Con l'Inter il suo gol era servito a dare il via alla rimonta, contro il Napoli consente invece solo di rendere meno pesante il passivo.





All. Mazzarri 5,5: non aveva tante alternative per quanto riguarda la formazione iniziale, considerate le numerose assenze, ma nella riprese ritarda troppo gli ingressi di Parigini e Edera, i due giocatori che potevano dare qualcosa in più alla squadra in fase offensiva.