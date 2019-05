Torino-Juventus 1-1



Sirigu 6: non può nulla sul colpo di testa di Ronaldo che permette alla Juventus di pareggiare nel finale. Fino a quel momento aveva parato tutto ciò che gli era stato possibile. Sempre puntuale anche nelle uscite.



Izzo 7,5: è uno dei giocatori che incarna al meglio lo spirito Toro ma è anche uno di quelli che ha finora avuto il rendimento migliore. E anche questa sera si rivela uno dei migliori in campo: bravo a bloccare diverse iniziative degli avversari, sempre puntuale negli anticipi.



Nkoulou 6,5: nel secondo tempo è decisivo nell’allontanare un pallone che stava pericolosamente ballando all’interno dell’area di rigore del Torino. Sempre concentrato e attento, non sbaglia praticamente nulla.



Bremer 5,5: prima da titolare per il brasiliano che sostituisce lo squalificato Moretti. Fare il proprio debutto dal primo minuto contro la Juventus, allo Stadium, non è semplice ma il numero 36 granata riesce a cavarsela bene fino all’84’ quando perde la marcatura di Ronaldo che di testa segna l’1-1.



De Silvestri 5,5: sulla fascia destra non riesce a spingere con la stessa continuità ed efficacia di Ansaldi a sinistra. Si limita più che altro a un lavoro in fase difensiva ma non sempre riesce ad arginare gli avversari.



(dal 44’ s.t. Zaza: sv)



Rincon 6: lotta in mezzo al campo ma non riesce a essere efficace come suo solito in fase di interdizione. Nel secondo tempo viene ammonito per un fallo su Spinazzola, un giallo pesante perché lo costringerà a saltare la prossima partita del Torino. Meité 6,5: dimostra di essere in crescita giocando una buona prestazione soprattutto in fase di interdizione. Non a caso è il giocatori che recupera più palloni dell’intera partita. In fase di possesso commette qualche errore di troppo.



Ansaldi 7: sulla corsia di sinistra macina chilometri e chilometri. Spinge molto, soprattutto nella prima frazione di gioco, ma anche nella ripresa con le sue sgroppate riesce a creare qualche insidia alla difesa bianconera.



Lukic 7: un po’ a sorpresa Mazzarri lo preferisce a Baselli nella formazione titolare. Una scelta che si rivela indovinata: nello stadio di Cristiano Ronaldo è infatti il numero 7 del Torino a sbloccare il risultato dopo aver strappato il pallone dai piedi di Pjanic.



(st 33’ s.t. Aina: sv)



Berenguer 6: domenica scorsa aveva chiuso la partita contro il Milan con una bella conclusione dal limite. Questa sera non riesce a ripetersi ma la sua prestazione è comunque positiva. Soprattutto nel primo tempo con il suo dinamismo riesce a creare qualche problema alla Juventus. Cala nella ripresa.



(dal 25’ s.t. Baselli 5,5: non riesce a farsi vedere nel vivo del gioco del Torino)



Belotti 5: è uno dei giocatori del Torino che si vede meno questa sera. Si sacrifica tanto per la squadra nella ripresa spende molte energie nel rincorrere gli avversari, risultando poi poco lucido in fase offensiva.





All. Mazzarri 6: conferma la squadra che nello scorso turno ha battuto il Milan con l’unica eccezione di Bremer al posto dello squalificato Moretti. Il suo Torino parte bene e riesce a sbloccare il risultato ma viene poi punito su una delle poche disattenzioni difensive.