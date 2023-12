: nel primo tempo viene salvato dal Var e da un fuorigioco millimetrico di Ebuehi che gli permette di mantenere inviolata la propria porta. Nel secondo tempo è invece lui bravo a non farsi dribblare da Cancellieri e compie un grande intervento.ancora una volta Juric lo schiera come braccetto di difesa e non nel suo naturale ruolo di centrocampista. E ancora una volta Tameze si fa trovare pronto ed è autore di una buona prestazione.(Dal 20’ s.t.prezioso nel finale)solita ottima prestazione da parte del centrale granata che questa sera annulla Shpendi. Non sbaglia nulla Buongiorno e in avvio di partita cerca anche il gol con un tiro dal limite che termina alto.: prestazione senza sbavature da parte del difensore svizzero che si fa sempre trovare al posto giusto al momento giusto.spinge molto sulla propria fascia di competenza, quella destra, e ha anche il grande merito di fornire l’assist per l’1-0 di Zapata, quando pesca il colombiano in area con un perfetto cross.(Dal 40’ s.t.appena rientrato dalla squalifica Juric lo ha immediatamente schierato titolare in mezzo al campo. E il motivo per cui il tecnico abbia deciso di puntare sul polacco lo si è capito dopo pochi minuti quando ha dato il via alla prima azione del Torino. E’ uno dei migliori in campo.: mette tanta qualità in mezzo al campo e, nel primo tempo, ha anche una grande occasione per scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori quando in mischia davanti a Berisha non riesce a spingere la palla in fondo alla rete.: così come Bellanova sulla fascia destra, anche Vojvoda a sinistra spinge con grande continuità riuscendo spesso ad arrivare sul fondo e a mettere palloni interessanti nell’area di rigore avversaria.(Dal 20’ s.t.: qualche buono spunto): nel primo tempo è ispirato e lo si vede sin dalle prime battute. Ispira il gioco del Torino con diversi tocchi di qualità per innescare i propri compagni di squadra. Cala nella ripresasegna un gol capolavoro in rovesciata ma gli viene annullato per via di un precedente fuorigioco di Vlasic. Quella rete sarebbe stata il giusto premio a una bella prestazione, in cui ha anche dato il via all’azione del gol di Zapata.trascina il Torino al successo aprendo le marcature con un colpo di testa sul quale Berisha non può nulla. Trova così il suo quarto gol da quando è al Torino, equamente divisi tra quelli fatti di testa e quelli di piede.: il suo Torino è da subito padrone del gioco e ottiene un’altra preziosa vittoria tra le mura amiche. L’unica pecca è non essere riusciti a chiudere prima la partita. Juric può comunque festeggiare con un successo le cento panchine in granata.