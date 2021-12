è chiamato per la prima volta in stagione a sostituire Milinkovic-Savic, un compito che riesce a portare bene a termine nonostante il brivido fatto correre a metà primo tempo per un controllo di piede sbagliato a cui però rimedia. Per poco non arriva a respingere il rigore di Quagliarella.: inizia con un errore in uscita permettendo a Verre di affondare e mandare poi al tiro Quagliarella, poi si riprende e alla fine la sua prestazione è sufficiente. Non giocava titolare dalla seconda giornata di campionato.: viene schierato da Juric in un ruolo inedito per lui, quello di difensore centrale nel consueto 3-4-2-1. Che quello di centrale di difesa non sia il suo ruolo naturale si vede e il venezuelano in più di una circostanza appare in difficoltà.: bravo in più di un’occasione nel fermare le azioni della Sampdoria e a recuperare qualche buon pallone. Dopo aver ricevuto un cartellino giallo a inizio secondo tempo, Juric lo richiama in panchina.(Dal 25’ s.t.entra bene in partita).quella contro la Sampdoria è una delle ultime partite con il Torino prima di partire per la Coppa d’Africa. Spinge molto sulla fascia destra ma concede anche qualche spazio di troppo in fase difensiva.(Dal 35’ s.t.: non giocava per una partita intera da diverso tempo e anche per questo finisce la partita con i crampi per la stanchezza. Nonostante questo non molla fino alla fine e cerca anche la via del gol.: si rivede in campo a distanza di due mesi dall’ultima volta, da quella partita contro il Napoli di metà ottobre quando si ruppe il menisco. Comincia male la partita, commentando il fallo da rigore su Depaoli, ma rimedia nel secondo tempo realizzando l’1-1 sempre dagli undici metri.(Dal 35’ s.t.).: si vede molto poco il terzino argentino, anche perché il Torino gioca prevalentemente sulla fascia destra dove agisce Aina anziché a sinistra dove c’è proprio il terzino argentino.in quello che per diversi anni è stato il suo stadio riesce e lasciare il segno procurandosi il calcio di rigore (assegnato dopo consulto di Piccinini al Var) che permette al Torino di andare sull’1-1 a inizio secondo tempo.(Dal 16’ s.t.: entra bene in partita e si dimostra molto vivace).: nel primo tempo si fa vedere con alcuni spunti ma, man mano che passano i minuti, esce sempre di più dal vivo della partita e non riesce a dare quel supporto qualitativo al gioco. E’ così che nel secondo tempo Juric lo richiama in panchina.(Dal 25’ s.t.: tocca pochi palloni e non dà l’apporto sperato).: per la prima volta in questa stagione viene schierato dal primo minuto da Juric, la partita di Coppa Italia rappresenta quindi per lui una grande occasione per mettersi in mostra e sperare di avere più spazio anche in campionato. Non riesce però a sfruttare l’occasione, la sua prestazione è insufficiente.troppo turnover e la scelta di schierare Rincon fuori ruolo (ha giocato come difensore centrale anziché a centrocampo) sono costati caro al Torino che dice già addio alla Coppa Italia perdendo 2-1 contro la Sampdoria.