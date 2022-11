il Bologna lo mette alla prova già al primo minuto e si fa trovare pronto ma nel secondo tempo si fa battere da Orsolini e Posch.non demorde nel primo tempo ma poi il crollo è netto, peccato.tiene duro per tutto l’arco del match, insieme al resto del reparto mantiene la porta inviolata fino ai gol rossoblù.il capitano granata mette in campo una prova determinata, cala però di concentrazione nella seconda frazione di gioco come il resto della squadra.(dal 36’ st).crea qualche grattacapo alla difesa rossoblù con la sua velocità, difficile da prendere.(dal 36’ st).cinico dal dischetto, con determinazione segna il gol del vantaggio granata facendosi carico di un pallone importante.i duelli a centrocampo non mancano ma lui si fa trovare pronto, fa quello che gli chiede l’allenatore.tira la carretta per tutto il primo tempo, nel secondo tempo però commette qualche errore di troppo.(dal 21’ stnon riesce ad essere determinante).inizio difficile per il giocatore che poi si riprende e mette in campo tutto sé stesso a servizio della squadra.prestazione sottotono, è spesso fuori dal gioco e pecca di presunzione. Peccato.(dal 21’ stsenza infamia e senza lode).pronti, via ma esce subito a causa di un infortunio.(dal 4’ ptsostituisce il compagno e ha l’occasione di mettersi in mostra ma lo fa solo fino ad un certo punto).il Torino parte bene ma poi molla ed esce dal Dall’Ara con una sconfitta.