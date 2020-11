quando è chiamato in causa risponde sempre presente, come sulla conclusione di Pereira a fine primo tempo. Sempre attento, sembra essersi lasciato alle spalle gli errori delle scorse partite.: soprattutto nella prima parte di gara patisce molto le sgroppate di Reca, che troppo spesso riesce anche a superarlo con estrema facilità. Non si vede quasi mai neanche in fase offensiva.(dal 20’ s.t.: è autore di diverse buone iniziative sulla fascia destra e anche di buoni recuperi difensivi): altra prestazione più che sufficiente da parte del numero 3 del Torino che, insieme a Lyanco, forma un autentico muro a protezione della porta difesa di Sirigu.: riesce ad annullare Simy, vincendo anche il duello dal punto di vista fisico con il centravanti nigeriano. Chiude tutti gli spazi, fa suo ogni pallone che arriva nell’area granata e gioca bene anche d’anticipo.: non è difficoltà quanto Vojvoda sull’altra fascia ma anche la sua prestazione è insufficiente. Non si vede mai in avanti e ha diversi problemi nel contenere l’esterno avversario, Pereira.(dal 20’ s.t.: nel finale di partita si porta anche lui nell’area avversaria alla ricerca del gol. Nel recupero ha anche l’occasione per sbloccare il risultato ma la spreca): troppo lento e macchinoso quando ha la palla tra i piedi finisce spesso per rallentare il gioco del Torino favorendo la squadra avversaria. Bocciato.(dal 35’ s.t.: entra e sfiora il gol ma il palo gli dice di no a Cordaz battuto): sbaglia numerosi appoggi, in particolare quando è chiamato a giocare di prima o a provare a velocizzare la manovra del Torino. Meglio in fase di non possesso, ma non basta per guadagnare la sufficienza.: qualche buono spunto ma la sua prestazione è troppo altalenante. Non riesce a far valere le sue qualità tecniche in mezzo campo.era andato a segno nelle ultime tre partite consecutive ma contro il Crotone la sua striscia si è interrotta. La sua prestazione è comunque positiva: cerca di dare qualità al gioco del Torino. Fa molto movimento, si propone spesso per ricevere il pallone.: altra prova insufficiente per il numero 24 del Torino che non riesce mai a entrare veramente in partita. Alla fine quest’oggi lo si ricorda solo per il cartellino giallo che riceve nel primo tempo.(Dal 35’ s.tè su di lui che Luperto è costretto per due volte a utilizzare le maniere forti ricevendo poi i due gialli che gli fanno terminare in anticipo la partita. Lotta, recupera palloni, gioca per i compagni ma viene servito troppo poco.la sua squadra compie un notevole passo indietro rispetto a mercoledì, quando aveva vinto 2-1 sul campo del Genoa. Il gioco latita, la squadra fatica a creare occasioni da rete e si deve accontentare di un 0-0 contro l’ultima della classifica.