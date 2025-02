Torino, le pagelle di CM: Maripan ci crede, Milinkovic-Savic fa l'ipnotista!

Redazione Calciomercato

non impeccabile sul gol preso, il braccio di Bellanova lo salva, ma ipnotizza come all'andata l'Atalanta e questo vale oro.non riesce a limitare le incursioni di CDK, il tecnico lo lascia negli spogliatoi.a meglio del collega).perde i duelli con Djimsiti, anche sul gol, prende giallonon vive una gara facile, deve arginare sia CDK che Retegui e Brescianini, ma ha volgia di prendersi quel gol perché l’azione, ancora prima della punizione, parte da lui. Abile a smarcarsi sul gol di testa.

perde i duelli con Bellanova, poco reattivo.in occasione del gol, poi annullato, evidenzia lacune in fase difensiva su De Ketelaere. Tiene i compagni compatti.frenato da De Roon nelle sue idee, strattona Retegui causando un rigore che potrebbe essere fatale.scappa via a Ruggeri e si immola su Brescianini, evitando il gol. Firma una pennellata capolavoro su punizione che vale il gol di Maripan.protagonista per brevi tratti, troppo pochi i lampi per ambire all'Europa.

: Djimsiti e Hien sono una muraglia, lo vanno a prendere ovunque.: regala corsa e idee).impalpabile nel primo tempo, nella ripresa viene fermato da Hien e non riesce mai a imporsi.scelte come da programma, aspetta l’Atalanta e la punisce al momento giusto. Ai punti è un pareggio, ma rischia troppo e non riesce più a collezionare due vittorie di fila.