Torino, le pagelle di CM: Masina provvidenziale, Zapata inarrestabile

Andrea Piva

Torino-Lecce 2-0



Milinkovic-Savic 6: fa correre più di un brivido quando, nel primo tempo, si fa sfuggire un pallone dalle mani che per poco Piccoli non calcia poi in rete. Nel finale compie la sua unica parata della serata su un tiro di Gallo nel finale.



Djidji 6,5: in difesa è una certezza. Non sbaglia praticamente nulla e tiene bene a bada Oudin non concedendo niente al numero 10 avversario..



Lovato 6,5: ha il computo di occuparsi di Piccoli e lo esegue bene, non facendo sentire la mancanza di Buongiorno al centro della difesa granata. Si rifà dopo la brutta prestazione di una settimana fa contro il Sassuolo.



Masina 6,5: provvidenziale nel primo tempo quando salva sulla linea il pallone del possibile 0-1 calciato da Piccoli. Aveva ben impressionato nelle precedenti partite, quando era subentrato a Rodriguez, si conferma anche oggi alla prima da titolare.



Bellanova 7: conferma di essere uno dei calciatori del Torino più in forma. Macina diversi chilometri sulla fascia destra ma, soprattutto, segna il gol che permette di sbloccare la partita. È stato il suo primo gol in maglia granata.



Ricci 6: non sempre preciso quando ha la palla tra i piedi, soprattutto quando la gioca con il sinistro, ma è sempre nel vivo del gioco e si propone spesso per ricevere e giocare la sfera.



Ilic 6: come Ricci nel primo tempo cerca di costruire gioco ma non riesce a trovare gli spazi giusti. Come molti dei suoi compagni fa edere le cose migliori nella ripresa



(Dal 43’ s.t. Gineitis: sv)



Lazaro 6: spinge meno rispetto a quanto fa Bellanova sulla fascia opposta ma è comunque sempre attento in fase difensiva. Nel secondo tempo è costretto a lasciare il campo per un problema alla caviglia.



(Dal 31’ s.t. Vojvoda 6: suo il perfetto angolo per il 2-0 di Zapata)



Vlasic 5,5: una conclusione che si spegne di poco a lato a fine primo tempo e poi pochissimo altro. Non riesce ad accendersi e a dare quel tocco di qualità in più alla manovra offensiva che sarebbe nelle sue corde.



(Dal 17’ s.t. Linetty 6,5: dà sostanza al centrocampo del Torino e permette alla squadra granata di non subire mai il gioco avversario)



Pellegri 5,5: con Sanabria non al meglio Juric lo schiera al fianco di Zapata in attacco. Pellegri lotta, fa a sportellate ma viene ben contenuto da Baschirotto e non riesce mai a essere pericoloso.



(Dal 17’ s.t. Sanabria 6: un miracolo di Falcone gli nega la gioia del gol)



Zapata 7: lotta, si sacrifica, aiuta la squadra anche in fase difensiva e poi fa ciò che sa fare meglio: segnare. Chiude la partita con un perfetto colpo di testa da azione da angolo, salendo a quota otto marcature in campionato.



(Dal 43’ s.t. Okereke: sv)



All. Juric 6: nel primo tempo si rivede il Torino spento della gara contro la Salernitana. Nell’intervallo scuote la squadra che nella ripresa riesce a costruire la vittoria.