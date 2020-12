raccoglie dal fondo della propria porta altri tre palloni, questa volta senza particolari colpe. Nel primo tempo pasticcia un po’ con il pallone tra i piedi prendendosi un rischio inutile attardando un rinvio.spesso fuori posizione, viene anche saltato con troppa facilità dagli attaccanti avversari. Come se non bastasse, nel primo tempo si fa anche ammonire per un battibecco con Pereyra. Non si capisce perché all’intervallo non sia lui a lasciare il campo.: nel primo tempo è uno dei migliori dei Torino. Con i suoi interventi difensivi risolve alcune situazioni potenzialmente pericolose, all’intervallo Giampaolo decide però di sostituirlo. C’erano probabilmente altri giocatori che avrebbero meritato il cambio più di Nkoulou.(Dall’1’ s.t.si rivede in campo ma la difesa resta un colabrodo)la sua splendida punizione nel finale avrebbe meritato una sorta migliore, la traversa invece gli impedisce di festeggiare la sua prima rete in granata. A livello difensivo invece la prestazione non è sufficiente.: il voto finale è la media tra il 6 del primo tempo e il 5 della ripresa. Gotti ha preparato bene la partita e il terzino ivoriano non riesce a sfondare sulla destra come aveva spesso fatto nelle precedenti partite.: errori su errori in mezzo al campo. L’azione che porta all’1-0 dell’Udinese nasce da un anticipo di Walace proprio sul centrocampista francese che è tra i peggiori fra tutti quelli in campo questa sera.(Dall’1’ s.t.non riesce a dare qualità al gioco della squadra)si vede poco e si fa vedere poco. Il mediano venezuelano non riesce a far valere le proprie qualità né in fase di impostazione né, soprattutto, in quelle di interdizione.dimostra di essere in un periodo negativo. Contro l’Udinese colleziona un’altra prestazione insufficiente: gestisce male i palloni che ha la possibilità di giocare e spesso commette errori banali.l’esperimento di Giampaolo di schierarlo sulla fascia sinistra non funziona. Il terzino kosovaro è spesso in difficoltà sulla sua fascia di competenza e alla fine lo si ricorda solamente per un cartellino giallo ricevuto nella ripresa.(Dal 16’ s.t: si vede poco)resta in campo quarantacinque minuti in cui non indovina nemmeno una giocata. Quasi sempre si fa trovare fuori posizione e non riesce mai a dialogare con i propri compagni di squadra. Prestazione pessima.(Dall’1’ s.t.è tra i migliori del Torino. E’ bravo a rubare palla a Becao in area e servire poi Belotti per l’1-2, un minuto dopo fredda Musso con una conclusione precisa)nel primo tempo non riceve praticamente mai un pallone giocabile, tanto che è spesso costretto ad arretrare la propria posizione per entrare nel vivo del gioco. Nella ripresa sfrutta al meglio l’unica occasione che ha, segnando la rete numero 100 con la maglia del Torino, ma che non può festeggiare come meriterebbe.il Torino gioca una delle peggiori partite della gestione, nel primo tempo non riesce a nemmeno ad abbozzare un’azione. Le cose non vanno meglio nella ripresa, anche se il Torino era riuscito a recuperare la partita sfruttando degli errori difensivi avversari. Poi però il gol di Nestorovski ha condannato i granata all’ennesima sconfitta.