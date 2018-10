: nel finale di partita è prodigioso nel salvare per due volte la porta granata e evitare una sconfitta che sarebbe stata un'autentica beffa per il Torino, considerata la prestazione. Non può nulla sul gol di Benassi.prestazione sufficiente da parte del numero 5 granata, nonostante un intervento a vuoto sul lancio di Veretout per Eysseric che permette al numero 11 della Fiorentina di creare una nitida occasione da gol.: è il solito muro insuperabile per gli attaccanti avversari. Risolve un paio di situazioni potenzialmente pericolose con la chiusura e i suoi interventi sempre eleganti e precisi.riscatta la prestazione non del tutto convincente di una settimana fa contro il Bologna, giocando una partito di alto livello. Guadagna anche gli applausi dello stadio per alcune sue belle chiusure su Chiesa.sbaglia sul gol che permette alla Fiorentina di passare in vantaggio dopo circa novanta secondi dal fischio d'inizio: è suo l'involontario assist a Benassi. Si riscatta, ma solo in parte, nel resto della partita.(dal 38' s.t.è il padrone del centrocampo. Fa valere il suo fisico vincendo tutti i contrasti con gli avversari e non lesinando anche qualche bel tocco di qualità. Senza ombra di dubbio il francese è tra i migliori in campo.così come Meité, anche Rincon mette i suoi muscoli al servizio della squadra. Peccato che non abbia gli stessi piedi educati del collega francese. Prestazione comunque più che sufficiente per il numero 88 granata.esce dal campo tra gli applausi e questa è già una notizia, considerati i recenti fischi ricevuti di recente. Finché resta in campo dà qualità alla manovra del Torino, peccato che non riesca a essere continuo per tutta la partita.(dal 20' s.t.l'impegno non manca ma in area di rigore non riceve nessun pallone giocabile)ottima prestazione da parte del terzino nigeriano che viene preferito a Berenguer. Il gol dell'1-1 è per metà suo, visto che è lui a scagliare il pallone sul palo prima che questo rimbalzi sulla schiena di Lafont. Spinge molto sulla sinistra.meriterebbe il gol per come ha giocato e nel secondo tempo per poco non lo trova, peccato per lui che a difendere la porta della Fiorentina ci sia uno straordinario Lafont in grado di volere a togliere il suo pallone da sotto la traversa.(dal 40' s.t.tanto, tantissimo impegno, ma anche qualche errore di troppo con il pallone tra i piedi. Non basta la generosissima prestazione offerta a fargli guadagnare la sufficienza in pagella, dal capitano granata ci si aspetta di più in area di rigore.la sua partita non dura neanche un tempo, visto che viene allontanato dall'arbitro Fabbri per proteste, ma non si può non dargli un buon voto per la prestazione offerta dal suo Torino che avrebbe meritato certamente qualcosa in più.