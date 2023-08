Torino-Cagliari 0-0



Milinkovic Savic 6,5: vola sul tiro di Nandez levando un tiro diretto sotto l'incrocio dei pali.



Schuurs 6: sfiora il gol in più occasioni, dietro raramente si lascia superare.



Buongiorno 5,5: in affanno su Oristanio. Il giallo nel primo tempo condiziona la sua gara.



Rodriguez 6: partita di controllo senza sbavature.



(dal 30' s.t Zima 6: attento in marcatura su Shomurodov).



Bellanova 5,5: sente la pressione da ex. Mai propositivo in attacco.



Ricci 6: nessuna nota di merito ma neanche di demerito. Partita nel complesso sufficiente.



(dal 23' s.t Linetty 6: entra e controlla il centrocampo insieme ad Ilic).



Ilic 6,5: è lui il faro del centrocampo granata. Fondamentale per la costruzione del gioco.



Vojvoda 5,5: non attacca la profondità come richiesto dal proprio mister.



Vlasic 5,5: non incide in fase offensiva, a tratti assente. Non aver fatto la preparazione con la squadra ha influito certamente sulla sua prestazione odierna.



(dal 23' s.t Pellegri 5,5: difende palla ma non trova lo spunto decisivo).



Karamoh 5,5: i dribbling e la corsa sono molto buoni ma i suoi tiri lasciano parecchio a desiderare.



(dal 1' s.t Radonjic 6: entra e crea scompiglio fra la retroguardia ospite. Tra i più pericolosi).



Sanabria 6: sfiora il gol in avvio di gara, poi gioca di sponda per i compagni sacrificandosi.



(dal 41' s.t Verdi s.v).



All. Juric 6: la squadra non è ancora in forma ma nonostante ciò con i cambi riesce a non far perdere il giusto equilibrio ai suoi