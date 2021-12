Cagliari-Torino: 1-1



Milinkovic Savic 7: non può nulla sulla rovesciata di Joao Pedro. Si supera sul colpo di testa dello stesso brasiliano.



Zima 6: gioca con concentrazione concedendo quasi nulla agli attaccanti rossoblù.



Bremer 6: partita da 6,5 ma paga il ritardo in chiusura su Joao in occasione del gol.



Buongiorno 6: partita senza disattenzioni. Attento sulle incursioni avversarie.



(dal 20' s.t Rodriguez 6: fondamentale in chiusa su Nandez all'88esimo minuto).



Ola Aina 5,5: poco propositivo in fase offensiva, attendo in quella difensiva.



(dal 43' s.t Ansaldi s.v)



Pobega 6,5: propizia il gol del vantaggio con una botta da fuori area. Lascia il campo dopo la prima frazione di gioco per via dell'ammonizione ricevuta.



(1' s.t Baselli 5,5: sbaglia una clamorosa occasione nel finale di gara).



Lukic 6: tiene in piedi il centrocampo per quasi tutta la partita.



Vojvoda 5,5: in più occasioni si perde Bellanova. Quasi assente in fase offensiva.



Pjaca 6: tra i più propositivi in attacco ma insieme a Vojvoda perde troppo spesso uno scatenato Bellanova.



Brekalo 5,5: non supporta a dovere Sanabria. Poteva fare qualcosa di più sotto porta.



(dall'11' s.t Praet 5,5: a 9 minuti dalla fine sciupa un'incredibile palla gol a tu per tu con Cragno)



Sanabria 6,5: sua la pressione sull'autorete del Cagliari. Tra i più attivi in fase offensiva.



(dal 11' s.t Zaza 5: entra per dare freschezza all'attacco ma si dimentica di essere in campo)



All Juric 6: sfiora la vittoria ma sulla sua strada trova un eurogol. Secondo pareggio di fila ottenuto in un campo difficile.